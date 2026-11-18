Stefano De Martino si prepara a condurre il suo primo Festival di Sanremo. E noi siamo contenti, non fosse che perché finalmente vedremo un volto nuovo che dirige quel gran casino che si crea sull’Ariston a febbraio di ogni anno. Prima volta per lui e prima volta per noi che vedremo uno dei conduttori più giovani della storia moderna di Sanremo.
Su Stefano De Martino se ne dicono tante ma, in generale, le aspettative sono abbastanza positive: sarà forse questo eccesso di fiducia a fregargli il debutto? Gli auguriamo di no. Fatto sta che l’ex ballerino di rivoluzioni ne sta annunciando: a partire dalla “serata performance” volta a decretare l’artista che parteciperà all’Eurovision, per passare dall’attesa reunion dei Måneskin, che pare avverrà proprio sull’Ariston, forse perché la direzione artistica, oltre a De Martino, è affidata anche al manager della band: Fabrizio Ferraguzzo, che vanta un importante background nel mondo della musica. Di recente, De Martino ha dichiarato che: “Tutti dicono ‘largo ai giovani’ ma nessuno si sposta”. E definisce quello del 2027 un “Sanremo punk”.
E qual è la prima cosa che fai quando decidi di mettere in scena un Sanremo punk? No, non è chiamare i Måneskin, che ormai sono un prodotto commercializzato a tutti gli effetti. Essere punk vuol dire fare scelte controtendenza, metterla nel culo all’industria discografica, agli algoritmi, vivere al di fuori delle regole del mercato. E allora quale scelta migliore che i Jalisse? Il duo che ha fatto tremare l’Italia nel 1997 con i loro Fiumi di parole, coloro che all’Eurovision dello stesso anno, a Dublino, si sono piazzati quarti in classifica. Parliamo degli irriducibili Jalisse. I coniugi che hanno dimostrato che l’amore non conosce crisi, neanche quando il lavoro ti volta le spalle. Spiegateci: cosa c’è di più punk?
Basti pensare che Alessandra Drusian e Fabio Ricci fondano i Jalisse nel 1994 e scelgono questo nome per omaggiare un nome storpiato dello spin-off de I Robinson: folle, originale, tremendamente geniale. Poi il passaggio a Sanremo Giovani nel 1995 e, due anni dopo, la vittoria che li avrebbe consegnati alla storia. Poi L’Isola dei Famosi nel 2023, le comparse nei programmi di Conti in Rai e tanto hype per le porte sbattute in faccia.
Perché sì, le migliori storie non sono fatte solo di vittorie, ma anche di sconfitte, soprattutto da come si reagisce a queste sconfitte. Il termine “resilienza” è abusatissimo, ma quelli che davvero l’hanno messo in atto sono stati i Jalisse: ventinove brani per ventinove anni presentati alla giuria del Festival di Sanremo, ventinove bocciature, senza mai arretrare di un passo. E ogni volta che arrivava l'ennesimo no, come l'anno scorso, loro rispondevano con un video ironico a festeggiare la tradizione.
Ma, francamente, quanto era quotato? Avessimo dovuto scommettere, avremmo potuto comprarci quattro case. L’esclusiva la dà il Quotidiano Nazionale, firmata Gabriele Parpiglia: De Martino si sarebbe innamorato del loro brano. E non è che noi vogliamo mettere in dubbio la professionalità dei Jalisse, ma questa ci sembra una mossa ben studiata, talmente tanto da risultare assai prevedibile.
I Jalisse che tornano sull’Ariston dopo averci provato per trent'anni di fila: cifra tonda e si va. Questa è già una storia da prima pagina, una di quelle notizie che fa hype senza bisogno di grandi titoli. Quello che forse un po’ dispiace è che - se la loro partecipazione fosse effettivamente confermata - il duo si ritroverebbe sull’Ariston più per la loro storia di resilienza che per l’effettiva qualità del brano. Magari la canzone sarà un capolavoro, ma rimane lecito chiedersi: come mai proprio ora?
Oggi nella discografia funziona così: o ti adegui, o spacchi tutto. E a sentire le canzoni scartate del duo, a noi sembra di poterle collocare tranquillamente nella “terra di mezzo”. Magari quest’anno ci stupiranno, chi lo sa: è giusto dare fiducia.
Nel frattempo aspettiamo l'annuncio ufficiale dei concorrenti di questo nuovo Festival che avverà l'11 dicembre in prima serata su Rai 1. Per i Jalisse, invece, speriamo che - qualora dovessero davvero calcare l’Ariston - questa non sia solo una strategia televisiva che, non appena concluso il Festival, li risputerà nel dimenticatoio con l'aggravante di un’illusione spezzata. Speriamo che "questo linguaggio da talk show" c'entri davvero qualcosa con la loro musica. Punk's not dead!