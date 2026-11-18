Basti pensare che Alessandra Drusian e Fabio Ricci fondano i Jalisse nel 1994 e scelgono questo nome per omaggiare un nome storpiato dello spin-off de I Robinson: folle, originale, tremendamente geniale. Poi il passaggio a Sanremo Giovani nel 1995 e, due anni dopo, la vittoria che li avrebbe consegnati alla storia. Poi L’Isola dei Famosi nel 2023, le comparse nei programmi di Conti in Rai e tanto hype per le porte sbattute in faccia.

Perché sì, le migliori storie non sono fatte solo di vittorie, ma anche di sconfitte, soprattutto da come si reagisce a queste sconfitte. Il termine “resilienza” è abusatissimo, ma quelli che davvero l’hanno messo in atto sono stati i Jalisse: ventinove brani per ventinove anni presentati alla giuria del Festival di Sanremo, ventinove bocciature, senza mai arretrare di un passo. E ogni volta che arrivava l'ennesimo no, come l'anno scorso, loro rispondevano con un video ironico a festeggiare la tradizione.

Ma, francamente, quanto era quotato? Avessimo dovuto scommettere, avremmo potuto comprarci quattro case. L’esclusiva la dà il Quotidiano Nazionale, firmata Gabriele Parpiglia: De Martino si sarebbe innamorato del loro brano. E non è che noi vogliamo mettere in dubbio la professionalità dei Jalisse, ma questa ci sembra una mossa ben studiata, talmente tanto da risultare assai prevedibile.