Ieri sera, su Rai1, è andata in onda una nuova serie televisiva basata su un celebre caso di cronaca: il rapimento di Farouk Kassam. Per chi non la ricordasse, o fosse troppo giovane per averla vissuta in diretta, la vicenda è di quelle che hanno segnato un'epoca. La mattina del 15 gennaio 1992 l'aria di Porto Cervo è ancora fredda, avvolta da un silenzio che non ha nulla a che fare con il lusso estivo della Costa Smeralda. Nella villa della famiglia Kassam la routine si spezza all'improvviso quando uomini incappucciati e armati forzano le porte, spaventano i presenti e portano via Farouk. Ha sette anni, gli occhi scuri e nessuna colpa, se non quella di essere il figlio di un ricco albergatore canadese. Comincia così un incubo lungo quasi sei mesi, in cui il bambino diventa una pedina nelle mani spietate dell'Anonima sequestri sarda.
Per settimane Farouk viene nascosto tra le rocce e la macchia mediterranea dell'entroterra, al freddo, lontano da casa, costretto a crescere di colpo nel buio dei rifugi improvvisati. Fuori, intanto, si consuma una partita tra i rapitori, guidati dal bandito Matteo Boe, che pretendono miliardi, e uno Stato che ha appena introdotto la legge sul blocco dei beni per impedire il pagamento dei riscatti e spezzare l'economia dei sequestri. In mezzo, due genitori disperati con le mani legate. Poi arriva il 31 maggio e per dimostrare che Farouk è vivo ma che il tempo sta scadendo, i sequestratori recapitano al padre una busta. Dentro c'è un pezzo di garza insanguinata che avvolge il lobo dell'orecchio sinistro del bambino. Quel gesto feroce scuote l'Italia intera, trasformando una trattativa segreta in un'emergenza. L'opinione pubblica chiede che Farouk torni a casa a qualunque costo, al di là della drammatica contraddizione tra la ragion di Stato e la vita di un bambino.
A quel punto la storia prende i contorni di un romanzo noir. Per sbloccare l'impasse entra in scena Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo, allora in regime di semilibertà. Conosce bene il posto e gode di rispetto. È lui a fare da ponte, finché l'11 luglio, dopo 177 giorni di prigionia e il pagamento di un riscatto mai ufficialmente confermato nei dettagli, l'incubo finisce. Farouk viene lasciato libero nelle campagne di Lula. Riabbraccia i suoi genitori con una fasciatura sull'orecchio, segnato per sempre nel corpo, ma vivo. La sua liberazione, oltre a chiudere una ferita familiare, segna simbolicamente l'inizio della fine per la stagione dei sequestri in Sardegna. Oggi Farouk fa l'agente immobiliare, è sposato con una figlia di 4 anni e vive tra Roma, Dubai e Londra. Dichiara che gli psicologi non lo hanno aiutato a superare il trauma.
La serie Rai si intitola 177 giorni. Il rapimento di Farouk ed esordisce con uno share del 23,8%, mangiandosi il Grande Fratello: l’Italia non ha ancora dimenticato quel pezzo di storia, non solo di un bambino ma di una comunità intera, piena di contraddizioni ed eroi insoliti. La prima puntata presenta un apprezzabile contrasto tra la prima parte della storia e la seconda: dapprima abbiamo una fotografia caratterizzata da luci e colori, che descrive una famiglia borghese immersa nella sua normalità. Un Marco Bocci sbarbato nei panni di Fateh Kassam, il padre del bambino, e Antonia Desplat che interpreta la madre Marion. La serie tiene però ritmi abbastanza lenti e la sceneggiatura non sembra particolarmente incalzante: una parte introduttiva che viene percepita ben più lunga dei suoi circa 15 minuti. La storia si anima solo quando avviene il rapimento del bambino. Lì lo spettatore si scuote, ma anche per quella scena si poteva fare decisamente di meglio: troppo recitata e poco realistica, tanto che risulta difficile sentirsi emotivamente coinvolti.
La cosa curiosa è sicuramente l’approccio dei media alla notizia: la stampa cerca esclusive, ma le autorità non si pronunciano. Uno scenario che appare ben diverso rispetto ai processi contemporanei, visibilmente influenzati da quelli mediatici, dove gli spettatori vengono facilmente in possesso di documentazioni giudiziarie. Era l’Italia dei primi anni Novanta e forse i ritmi e l’eccessiva misura della fiction volevano proprio rispecchiare il periodo storico. In questa prima puntata manca la suspense e ci viene difficile pensare che arriverà durante le prossime: questa doveva essere quella cruciale. La serie si concentra visibilmente sui dettagli investigativi e poco sugli aspetti psicologici, sforando quasi nel genere "poliziesco". Sarebbe stato interessante, invece, esplorare gli stati d’animo della famiglia coinvolta e il contrasto tra legge e opinione pubblica che, finora, risulta poco approfondito. Possiamo dire che questa storia meritava di più. Forse è stata proprio la storia ad attirare tanti telespettatori, perché nel complesso la serie risulta poco digeribile.