Per settimane Farouk viene nascosto tra le rocce e la macchia mediterranea dell'entroterra, al freddo, lontano da casa, costretto a crescere di colpo nel buio dei rifugi improvvisati. Fuori, intanto, si consuma una partita tra i rapitori, guidati dal bandito Matteo Boe, che pretendono miliardi, e uno Stato che ha appena introdotto la legge sul blocco dei beni per impedire il pagamento dei riscatti e spezzare l'economia dei sequestri. In mezzo, due genitori disperati con le mani legate. Poi arriva il 31 maggio e per dimostrare che Farouk è vivo ma che il tempo sta scadendo, i sequestratori recapitano al padre una busta. Dentro c'è un pezzo di garza insanguinata che avvolge il lobo dell'orecchio sinistro del bambino. Quel gesto feroce scuote l'Italia intera, trasformando una trattativa segreta in un'emergenza. L'opinione pubblica chiede che Farouk torni a casa a qualunque costo, al di là della drammatica contraddizione tra la ragion di Stato e la vita di un bambino.

A quel punto la storia prende i contorni di un romanzo noir. Per sbloccare l'impasse entra in scena Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo, allora in regime di semilibertà. Conosce bene il posto e gode di rispetto. È lui a fare da ponte, finché l'11 luglio, dopo 177 giorni di prigionia e il pagamento di un riscatto mai ufficialmente confermato nei dettagli, l'incubo finisce. Farouk viene lasciato libero nelle campagne di Lula. Riabbraccia i suoi genitori con una fasciatura sull'orecchio, segnato per sempre nel corpo, ma vivo. La sua liberazione, oltre a chiudere una ferita familiare, segna simbolicamente l'inizio della fine per la stagione dei sequestri in Sardegna. Oggi Farouk fa l'agente immobiliare, è sposato con una figlia di 4 anni e vive tra Roma, Dubai e Londra. Dichiara che gli psicologi non lo hanno aiutato a superare il trauma.