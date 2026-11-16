Forse Barbara D’Urso “puzza”, ma voi che non la difendete da Mariotto a “Ballando con le stelle” molto di più

Lungi da MOW fare moralismo, anzi. La provocazione nutre gli intelletti. Come diceva Pasolini: “Io penso che scandalizzare sia un diritto, essere scandalizzati un piacere, e chi rifiuta di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista”. Il punto è che Mariotto non ci scandalizza, ci lascia solo perplessi. Quello di Mariotto non è un linguaggio politicamente scorretto che ci fa ridere, né un tentativo di provocazione interessante. Il suo è un personaggio sterile, stantio e neanche troppo evoluto. Quest’anno Barbara D’Urso è nel suo mirino: non è bastato chiamarla “poveraccia” durante la scorsa puntata; nella puntata di ieri il caro Mariotto ha pensato bene di spruzzare del profumo addosso alla D’Urso per contrastare un suo commento a Ornella Muti. “Che puzza”, ha esclamato il giurato mentre compiva l’atto. Barbara D’Urso è rimasta visibilmente offesa per il gesto e soprattutto per il mancato intervento della conduttrice, Milly Carlucci, che aveva aperto la scorsa puntata da vera regina del sabato sera, difendendo a spada tratta Ravagnani dalla spiacevole intervista di Diaco: “Qui a Ballando siamo una famiglia e chi attacca un componente della famiglia sta attaccando tutti noi”. Bellissime parole, di cui avevamo scritto con entusiasmo. Ma cosa resta di quella famiglia quando un membro viene colpito da un altro membro della stessa? Fino a che si parlava delle continue provocazioni di Simona Ventura a Barbara D’Urso ci poteva stare: la TV è spettacolo e - data l’assenza della Lucarelli - qualcuno dovrà pur metterlo un po’ di pepe. Ma Mariotto ha oltrepassato il limite, e già da un po’.