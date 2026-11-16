Forse Barbara D’Urso “puzza”, ma voi che non la difendete da Mariotto a “Ballando con le stelle” molto di più

Partiamo subito da una premessa necessaria: quella che abbiamo visto sabato sera è stato un brutto gesto subito da una persona. Che si tratti di una donna fa ben poca differenza. Non leggerete retorica femminista in questo articolo, anche perché quanto accaduto dopo l’episodio dimostra che spesso la solidarietà femminile è, appunto, solo retorica.
Ma procediamo con ordine. Lo sapete che è stato creato un nuovo modo per placare le polemiche? Si tratta di una semplice formula: “Parliamo di ballo”. Ma chi è che ancora crede che Ballando con le stelle sia una trasmissione di ballo? Non ci crede neanche Milly Carlucci, ossia l’ideatrice di questa “formula di pace”. Vogliamo davvero credere che Milly voglia evitare le polemiche? Non avrebbe scelto di confermare per molti anni Selvaggia Lucarelli in giuria, non avrebbe convocato Barbara D’Urso al suo posto e creato la coppia Muti-La Rocca dopo il passato animato tra la conduttrice e l’attrice. Ma soprattutto, se davvero Milly Carlucci volesse evitare le polemiche da “brutta televisione”, non continuerebbe a confermare la presenza di Guillermo Mariotto: colui che ne spara una a ogni puntata; colui che tende a cercare sesso in tutte le coppie in gara, come un boomer nei panni di un teenager in piena pubertà; colui che si complimenta con Leonardo Lini dopo la performance con Anna Safroncik perché “così si strattona una rompipalle”. Sia chiaro: ci va bene che la Carlucci abbia scelto un cast che sia anche in grado di sollevare polemiche, che sia in grado di intrattenere. E ci piace pure. Figuriamoci. Questa non è una colpa: ma di certo non si può lasciare correre su tutto con il pretesto dello show.
Lungi da MOW fare moralismo, anzi. La provocazione nutre gli intelletti. Come diceva Pasolini: “Io penso che scandalizzare sia un diritto, essere scandalizzati un piacere, e chi rifiuta di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista”. Il punto è che Mariotto non ci scandalizza, ci lascia solo perplessi. Quello di Mariotto non è un linguaggio politicamente scorretto che ci fa ridere, né un tentativo di provocazione interessante. Il suo è un personaggio sterile, stantio e neanche troppo evoluto. Quest’anno Barbara D’Urso è nel suo mirino: non è bastato chiamarla “poveraccia” durante la scorsa puntata; nella puntata di ieri il caro Mariotto ha pensato bene di spruzzare del profumo addosso alla D’Urso per contrastare un suo commento a Ornella Muti. “Che puzza”, ha esclamato il giurato mentre compiva l’atto. Barbara D’Urso è rimasta visibilmente offesa per il gesto e soprattutto per il mancato intervento della conduttrice, Milly Carlucci, che aveva aperto la scorsa puntata da vera regina del sabato sera, difendendo a spada tratta Ravagnani dalla spiacevole intervista di Diaco: “Qui a Ballando siamo una famiglia e chi attacca un componente della famiglia sta attaccando tutti noi”. Bellissime parole, di cui avevamo scritto con entusiasmo. Ma cosa resta di quella famiglia quando un membro viene colpito da un altro membro della stessa? Fino a che si parlava delle continue provocazioni di Simona Ventura a Barbara D’Urso ci poteva stare: la TV è spettacolo e - data l’assenza della Lucarelli - qualcuno dovrà pur metterlo un po’ di pepe. Ma Mariotto ha oltrepassato il limite, e già da un po’.
Per non parlare dell’idolatria incondizionata riservata ad alcuni concorrenti, che sembrano essere intoccabili solo perché hanno alle spalle una carriera brillante: senza nulla togliere, ma Ballando è un reality basato su una gara di ballo e i giurati dovrebbero essere obiettivi e mettere tutti i concorrenti sullo stesso piano. E le pasionarie del tesoretto? Simona Ventura, anziché schierarsi dalla parte di una collega che ha subito un brutto gesto, infierisce chiedendo a Barbara se ce l’ha con Pasquale per la storia dell’invito a partecipare al suo spettacolo teatrale: come se qualche minuto prima Mariotto non avesse fatto niente di che. E ancora, Francesca Fialdini condivide - poche ore fa - una storia Instagram che, per essere brevi, è come se dicesse: “Ok, sono contro la violenza, però”. Che è un po’ come dire: “Ok, è successo questo, ma lei com’era vestita?”. Non ce ne frega niente di quanto la D’Urso possa aver creato divisioni o quant’altro. Non ce ne frega niente di ipotetici retroscena. Quello che si vede, e che dovrebbe suscitare una certa riflessione è che siete dalla parte delle donne solo quando non vi stanno sul cazzo. Per il resto, è tutta una corsa a trovare giustificazioni per incolpare chi ha subito in diretta televisiva.
Nel frattempo, Barbara D’Urso subisce da tutte le parti, e persino il pubblico la fischia mentre Mariotto mette in atto quella brutta scena da bulletto col culo al caldo. Ma dal giurato ci aspettiamo ormai di tutto; quello che stupisce è la mancata reazione di una gran signora qual è Milly Carlucci. Davvero basta dire: “Andiamo avanti. Parliamo di ballo?” Davvero bastano le scuse palesemente forzate di Mariotto alla D’Urso? Che, tra l’altro, sono un palese tentativo di manipolare la realtà: il giurato si giustifica prendendo tutti per i fondelli (“Ho detto ‘puzza’, ma non era riferito a Barbara, in studio ci sono i topi”). Una conduttrice deve essere imparziale, vero, ma non si può applicare la legge dei due pesi e delle due misure: se il comportamento di Diaco era stato giustamente ripreso, perché nascondere tutto sotto il tappeto quando si tratta di Mariotto? Fa bene Barbara a valutare l’abbandono della postazione. Oggi dovrebbero decidersi le sorti della giurata. Noi lo diciamo sin dalla prima puntata: Barbara D’Urso a Ballando, nel ruolo di giurata, non è a suo agio. E questo si manifesta anche nel modo in cui veste quel ruolo: non risulta credibile semplicemente perché non è alla sua altezza, e manifesta un disagio evidente.
È arrivato il momento di smettere di associare Barbara D’Urso alla “TV trash”. Perché a noi sembra molto più trash chi siede alla sua sinistra. Persino Carolyn Smith ha sentito il bisogno di intervenire con una frase da stroncante rivolta a Mariotto: “Chi sente puzza è perché ha il naso vicino a un’altra parte del corpo”. L’unica in grado di difendere la collega, mentre Milly voleva tornare a parlare di samba. Solo dopo l’appello di Alberto Matano, la conduttrice chiede a Mariotto delle scuse che, appunto, si rivelano alquanto fasulle.
Che noia etichettare una persona per la vita. Barbara sta facendo del suo meglio per inaugurare una nuova fase della sua carriera, e l’eleganza con la quale reagisce alle cafonate di Guillermo Mariotto ne è solo la conferma.
Si sa, in TV non si agisce se non successivamente alle polemiche sui social e questa volta il pubblico sembra parecchio schierato. E allora questa potrebbe essere la volta buona che ci togliamo Mariotto dai piedi? In ogni caso, Barbara D’Urso dovrebbe lasciare quella postazione - noi glielo auguriamo - perché ieri sera abbiamo potuto constatare che Mariotto non è l’unica serpe in seno. Barbara D’Urso può volare più in alto e scegliere di non accontentarsi di fare la giurata, per giunta bistrattata dall’ultimo arrivato. Nel frattempo, noi attendiamo che Milly Carlucci si comporti da vera padrona di casa e che non liquidi tutto con il silenzio o con la retorica democristiana di chi non prende posizione.