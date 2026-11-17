Non era “solo” un fascista, anche se fascista lo è stato, eccome, dal primo all’ultimo giorno. Ma anche sintomo e in parte causa dell’anima multiforme e frammentata della destra italiana. Perché fascismo, in primis per gli stessi “fascisti”, in realtà non ha mai significato più di tanto. Un’ideologia partita da sinistra e finita a destra, che proprio Rauti intendeva riportare a sinistra, condividendone alcuni valori come il superamento dell’economia di mercato e dell’individualismo e cogliendo dall’esperienza fascista soprattutto l’afflato antiborghese e rivoluzionario “non riconducibile alla destra”. Negli anni giovanili non a caso Rauti fu presente a diversi dibattiti organizzati dall’allora leader dei giovani comunisti, Enrico Berlinguer, di ben altra levatura rispetto ai suoi attuali omologhi. Rauti era un rivoluzionario, un eretico, un ribelle in un sistema e in un partito già imborghesito: volontario della Repubblica Sociale Italiana non ancora ventenne, poi militante nella breve esperienza dei FAR (Fasci di Azione Rivoluzionaria), un’organizzazione di giovani reduci della RSI che intendevano continuare la guerra sotto forma di lotta partigiana, poi incasellato (mica tanto) dal 1947 nel MSI, nel quale fu fin da subito promotore di un’“opposizione” interna. Ideologo di una “terza via” rispetto ai blocchi USA-URSS, favorevole a una rivisitazione critica del fascismo e vicino al pensiero del filosofo Julius Evola, che solo per sviscerarlo servirebbe un trattato, costruì la base della cosiddetta concezione “spiritualista” che sarà poi ispiratrice di Ordine Nuovo, attraverso la rivista Imperium. E proprio i redattori di Imperium, fra cui Rauti e lo stesso Evola, vennero arrestati nel dicembre 1950, accusati, da una fonte che resterà per sempre anonima, di due attentati dinamitardi. Gli attentati proseguirono anche durante gli arresti; furono poi ritenuti responsabili Fausto Gianfranceschi, Clemente Graziani e Franco Dragoni, altri dieci imputati furono condannati a pene minori e Rauti fu assolto, così come Evola, che al processo fu difeso gratuitamente da Francesco Carnelutti, uno dei più eminenti giuristi della storia del nostro Paese. Costantemente in polemica contro l’imborghesimento e il parlamentarismo del partito, a metà degli anni Cinquanta Rauti e il gruppo di giovani missini che in lui vedeva un riferimento fondarono il Centro Studi Ordine Nuovo, un movimento culturale, e mai politico, come vuole la filosofia evoliana del non politico, il rigetto di qualsiasi impegno politico come sdegnosa protesta verso la società contemporanea. Una scelta, quella di non candidarsi, che provocò la fuoriuscita polemica di Stefano Delle Chiaie e la fondazione di Avanguardia Nazionale. Un’esperienza che durò una decina di anni, per poi dissolversi dopo l’appello di Almirante “ai camerati che hanno abbandonato il partito”, che portò alla decisione di rientrare nel MSI. Una decisione contestatissima, che condusse i ranghi più radicali del Centro Studi verso la fondazione del Movimento Politico Ordine Nuovo (spesso confuso con il Centro Studi), in seguito disciolto per ricostituzione del partito fascista.