Celebrare Pino Rauti a cent’anni dalla nascita, tra gli onori istituzionali della Camera e le inevitabili barricate dell’antifascismo, scopre il fianco alla solita retorica ideologizzata e miope che accomuna quasi sempre devoti e detrattori. Da una parte l’agiografia, fatta, sia ben inteso, non per un rigurgito filosofico, ma piuttosto per riaccaparrarsi i voti di certi nostalgici che migrano verso Futuro Nazionale. Dall’altra la solita indignazione cieca che bolla sbrigativamente il personaggio con la qualifica di “fascista” e di conseguenza lo mette all’indice. Polemiche i cui animatori cadono però in qualche contraddizione, in più di una semplificazione e, in alcuni casi, in veri e propri errori marchiani. Perché bollare Pino Rauti come “solo” un fascista significa coglierlo in una posizione monodimensionale, cosa che non è stato assolutamente, oltre che indice di scarso approfondimento.
Non era “solo” un fascista, anche se fascista lo è stato, eccome, dal primo all’ultimo giorno. Ma anche sintomo e in parte causa dell’anima multiforme e frammentata della destra italiana. Perché fascismo, in primis per gli stessi “fascisti”, in realtà non ha mai significato più di tanto. Un’ideologia partita da sinistra e finita a destra, che proprio Rauti intendeva riportare a sinistra, condividendone alcuni valori come il superamento dell’economia di mercato e dell’individualismo e cogliendo dall’esperienza fascista soprattutto l’afflato antiborghese e rivoluzionario “non riconducibile alla destra”. Negli anni giovanili non a caso Rauti fu presente a diversi dibattiti organizzati dall’allora leader dei giovani comunisti, Enrico Berlinguer, di ben altra levatura rispetto ai suoi attuali omologhi. Rauti era un rivoluzionario, un eretico, un ribelle in un sistema e in un partito già imborghesito: volontario della Repubblica Sociale Italiana non ancora ventenne, poi militante nella breve esperienza dei FAR (Fasci di Azione Rivoluzionaria), un’organizzazione di giovani reduci della RSI che intendevano continuare la guerra sotto forma di lotta partigiana, poi incasellato (mica tanto) dal 1947 nel MSI, nel quale fu fin da subito promotore di un’“opposizione” interna. Ideologo di una “terza via” rispetto ai blocchi USA-URSS, favorevole a una rivisitazione critica del fascismo e vicino al pensiero del filosofo Julius Evola, che solo per sviscerarlo servirebbe un trattato, costruì la base della cosiddetta concezione “spiritualista” che sarà poi ispiratrice di Ordine Nuovo, attraverso la rivista Imperium. E proprio i redattori di Imperium, fra cui Rauti e lo stesso Evola, vennero arrestati nel dicembre 1950, accusati, da una fonte che resterà per sempre anonima, di due attentati dinamitardi. Gli attentati proseguirono anche durante gli arresti; furono poi ritenuti responsabili Fausto Gianfranceschi, Clemente Graziani e Franco Dragoni, altri dieci imputati furono condannati a pene minori e Rauti fu assolto, così come Evola, che al processo fu difeso gratuitamente da Francesco Carnelutti, uno dei più eminenti giuristi della storia del nostro Paese. Costantemente in polemica contro l’imborghesimento e il parlamentarismo del partito, a metà degli anni Cinquanta Rauti e il gruppo di giovani missini che in lui vedeva un riferimento fondarono il Centro Studi Ordine Nuovo, un movimento culturale, e mai politico, come vuole la filosofia evoliana del non politico, il rigetto di qualsiasi impegno politico come sdegnosa protesta verso la società contemporanea. Una scelta, quella di non candidarsi, che provocò la fuoriuscita polemica di Stefano Delle Chiaie e la fondazione di Avanguardia Nazionale. Un’esperienza che durò una decina di anni, per poi dissolversi dopo l’appello di Almirante “ai camerati che hanno abbandonato il partito”, che portò alla decisione di rientrare nel MSI. Una decisione contestatissima, che condusse i ranghi più radicali del Centro Studi verso la fondazione del Movimento Politico Ordine Nuovo (spesso confuso con il Centro Studi), in seguito disciolto per ricostituzione del partito fascista.
Rientrato nel MSI, Rauti continuerà la sua opposizione interna, attestandosi su posizioni a dire il vero piuttosto moderne per uno che viene oggi definito un reazionario conservatore, come il concetto di “Europa Nazione”, in un certo senso precursore dell’attuale Unione europea, o come quando l’ala di Rauti fece opposizione alla campagna del partito per la reintroduzione della pena di morte. In una recente intervista Marco Tarchi, eminente politologo, professore emerito dell’Università di Firenze e allievo di Rauti, ha dichiarato: “Volevamo sottrarci all’immagine nostalgica e passatista dell’Msi, per confrontarci a tutto campo con la modernità”. Resterà per vent’anni in Parlamento e per altri dieci al Parlamento Europeo. E qui c’è la prima grande contraddizione delle polemiche odierne: a qualcuno “un fascista al Parlamento” potrà sembrare uno scandalo, ma Rauti a Montecitorio è entrato, da vivo, per vent’anni, normalizzato (o integrato, a seconda dei punti di vista) dalle istituzioni repubblicane che pur contestava.
E poi, fa specie che un giornale importante come Domani confonda, per ignoranza o per disinformazione, i due Ordine Nuovo, scrivendo in un articolo di Alfredo Roma: “Nel 1956 Rauti fonda Ordine nuovo, primo gruppo extraparlamentare della destra italiana. Nel 1973 il giudice Vittorio Occorsio, in base alla legge Scelba del 1952 che vietava la ricostituzione del partito fascista, sciolse Ordine nuovo”. Peccato che quello disciolto sia il Movimento Politico Ordine Nuovo, fondato proprio in contrapposizione con la scelta di Rauti di rientrare nei ranghi del Movimento Sociale, non il Centro Studi che a Rauti faceva capo. L’articolo procede poi elencando una serie di stragi e tentativi di colpo di Stato nei quali la partecipazione di Rauti non è mai stata provata (in alcuni dei casi citati, come il golpe Borghese, Rauti non è nemmeno chiamato in causa): anzi, per la strage di Piazza della Loggia a Brescia è stato rinviato a giudizio e poi assolto “per non aver commesso il fatto”, pur avendogli il pm che lo accusava (e non un giudice) attribuito una “responsabilità morale”, categoria giuridica inesistente, in quanto “predicatore di idee”. Un’associazione di eventi e sigle che fa allarmismo, non informazione, su un personaggio senza dubbio molto controverso, ma anche molto complesso. Principale ideologo e riferimento culturale della destra odierna, Rauti è oggi tirato per la camicia (nera) sia da quella istituzionale che governa il Paese, formatasi ai Campi Hobbit (da lui creati), sia da quella più naif di Vannacci, che espone sul petto l’ascia bipenne, simbolo di Ordine Nuovo. Una doppia anima irrisolta: da un lato l’intellettuale raffinato, il colto ideologo capace di anticipare la crisi della società moderna; dall’altro l’esteta della rivoluzione che non ha mai reciso del tutto il cordone ombelicale con i responsabili della violenza eversiva. Se volete criticarlo, osteggiarlo, finanche proibirlo, liberissimi di farlo, ma almeno, prima, studiatelo.