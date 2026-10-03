Vannacci e Julius Evola. L’ecosfera mitopoietica del Generale, il leader delle cose “di cui non si può parlare” che rischia di spaccare la Destra

In questo scritto sono citati alcuni libri tra i molti del filosofo e pittore romano: da Teoria e fenomenologia dell’Individuo Assoluto a Esoterismo e Fascismo, Imperialismo pagano, Rivolta contro il mondo moderno, Gli uomini e le rovine, Metafisica del sesso e Cavalcare la tigre. Evola non fu solo un filosofo ma fu anche un pittore dadaista ed alcune sue opere sono ancora esposte al Museo Nazionale di Arte Moderna di Roma. Il rapporto tra Evola e il fascismo fu complesso. La critica principale che Evola rivolge all’esperienza fascista è quella di essere un movimento troppo legato ad una visione populista e non elitaria, sebbene riconosca che il fascismo ha riscoperto il potere dei simboli, dell’azione e della volontà. Evola collaborò con scritti e articoli a diversi giornali e riviste. Tra i molti: il mensile La Vita Italiana di Giovanni Preziosi e il quotidiano di Cremona (fondato nel 1922) Il Regime Fascista di Roberto Farinacci che rappresenteranno per Evola un approdo ai più sicuri lidi del fascismo. Sul Regime Evola conduce dal 1934 al 1943 la rubrica Diorama Filosofico a cui collaboravano personaggi del calibro di Guénon e Paul Valery. Evola fu un tradizionalista elitario e conservatore, impregnato di cultura esoterica e simbolismo ermetico. Sostanzialmente anticattolico nei modi e nella forma imputava a questa religione un indebolimento fisico e valoriale della società rispetto al paganesimo di stampo romano imperiale. Fu quasi ingegnere ma non presentò la tesi per protesta contro la cultura dei titoli accademici. Conobbe il Futurismo del poeta Filippo Tommaso Marinetti e incontrò il pittore Giacomo Balla.

La profonda conoscenza dell’esoterismo tradizionale gli deriva dalla frequentazione del “Gruppo di Ur” e costituisce la base del suo sapere iniziatico. Mussolini si preoccupa di lui pensando a influenze magiche e Evola è costretto a chiarire direttamente col Duce: “Giunto a sapere come le cose effettivamente stavano, Mussolini cessò di interferire. In realtà, Mussolini, oltre che suggestionabile, era abbastanza superstizioso (come controparte di una mentalità, in fondo, chiusa alla vera spiritualità)” (da Il Cammino del Cinabro). Nel 1934 Evola entra in contatto con la celebre “Scuola di mistica fascista” di Nicolò Giani, giornalista e filosofo italiano. Ebbe rapporti stretti con il Nazionalsocialismo tedesco e fu presente al Castello di Wewelsburg per alcuni cicli di conferenze invitato dalle stesse SS e dal loro capo Heinrich Himmler. Dalla metà degli anni Trenta si avvicina molto al fascismo. Questo periodo sarà descritto in un libro del 1964: Il fascismo. Saggio di un’analisi critica dal punto di vista della Destra. Dal 1941 lavora -regolarmente stipendiato- per il Min.Cul.Pop (Ministero della Cultura Popolare) grazie allo stesso Mussolini. Nel dopoguerra continua la sua produzione culturale e subisce anche alcuni processi politici. La concezione della donna per Evola è di tipo patriarcale. E questo può essere un punto di ricongiungimento e confronto con la visione di Vannacci, sottolineando che diverse volte il nome di Evola è emerso negli incontri politici di Futuro Nazionale.

Ha fatto discutere la recente affermazione del Generale riguardo all’avvento di un “patriarcato mediterraneo” che può essere messo in relazione con un saggio del 1939: La rettificazione della donna mediterranea, sempre di Evola. Troppo recente è il “fenomeno Vannacci” per indagarne una sua possibile base filosofica e quindi possiamo a tal proposito solo occuparci di un programma operativo basato su alcuni punti fermi. Vannacci fa di tutto -e certamente ci riesce- per accreditarsi erede e destinatario di una cultura di tipo “fascista” che, in una versione più cauta potremmo definire “Tradizionalista” in senso filosofico. I richiami alla Decima Flottiglia MAS (Motoscafi Armati Siluranti) sono quasi diventati il suo “marchio di fabbrica” e un simbolo di riconoscimento. La Decima è stata molto utilizzata durante la campagna elettorale per le Europee quando il Generale invitava l’elettorato a mettere una croce X (simbolo della Decima MAS) sulla scheda. Figura di rilievo, spesso citata da Vannacci, è il comandante della X Junio Valerio Borghese di cui spesso cita l’impresa di Alessandria d’Egitto dove nel 1941 uomini della Decima danneggiarono gravemente due navi da guerra britanniche: la HMS Queen Elizabeth e la Valiant. Successivamente Borghese mise in progetto addirittura un attacco sommergibilistico al porto di New York, poi annullato.