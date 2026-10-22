“Al pubblico farà cagare!” Siamo stati a Londra al live in anteprima di “Amateur” di Cesare Cremonini, che stavolta rinasce esordiente e se ne fotte di tutto e tutti. Il reportage

Cesare in Amateur canta Elisa, Claudio Baglioni e Morgan

Solo quando parte Cavalli da corsa ci accorgiamo della presenza in sala di colei che l’ha scritta: Elisa. La migliore cantante d’Italia se ne sta in galleria zitta zitta, con la discrezione che contraddistingue i veri grandi. E che pezzo che ha firmato: con Cavalli da corsa si rallenta, ma è una lentezza che non perde un milligrammo di energia. “La poesia è una giovane mela”: Cesare la canta come se si trovasse su una barca in balia di onde leggere, rivolgendo sorrisi delicati alla cantante. Il tocco vellutato di Elisa è la brezza di un’aurora. E se è vero che la poesia salverà il mondo, finché in Italia ci saranno poetesse come lei possiamo stare tranquilli.

In Non lo diciamo a nessuno c’è una reference a E tu... di Claudio Baglioni nel ritornello, ma con un linguaggio decisamente più spinto: “Hai ancora voglia di sesso”, canta Cremonini. E qualora questa fosse una domanda, la risposta è: decisamente sì. Perché va bene la poesia, ma Cesare è un boost di erotismo. “La libertà è erotica”, urla durante il live; e perciò a me viene da pensare che debba essere un’anima liberissima. A proposito, Cesare, pure io sono libera. Quando vuoi.

Ma il cuore del disco arriva adesso. Cesare ci racconta che il brano che sta per eseguire doveva dare il titolo all’album: parliamo di Il giardino dei sassofoni. Come titolo vuole, gli altri strumenti accolgono il simbolo sonoro di questo progetto: il sax. “È per te che ora danzano”. Poesia e rock ‘n’ roll non sono poi così distanti, Cesare li incarna contemporaneamente e sul palco diventa l’uomo senza età. Durante la conferenza ci aveva raccontato: “Morgan mi ha chiamato dicendo che voleva che io producessi un disco. Mi ha mandato tutte le mille canzoni che ha scritto in questi anni. Un giorno gli ho mandato la mia: Il giardino dei sassofoni; lui non è uno dai gusti facili: la frase ‘Siamo diamanti soli in eterno’ lo ha colpito e dopo una settimana, senza che glielo avessi chiesto, aveva creato un arrangiamento dal quale ho estrapolato qualcosa che mi piaceva. Quando gli ho detto che lo avrei messo nei credits mi ha detto scherzando: ‘Ora posso fare il figo in giro’. Non ha voluto che lo inserissi nei credits, mi ha detto: ‘La musica per me è purezza e dialogo tra artisti’”. Cremonini in salsa Morgan ci sta benissimo.