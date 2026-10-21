Ma che bello è vedere alla Festa del cinema di Roma “L’assurda storia della Gialappa’s band” di Veltroni? Da Mai dire gol alle battute “mai in ritardo”: e forse più che un film serviva una serie

Nel documentario di Walter Veltroni, presentato allla Festa del Cinema di Roma, si vuole fotografare molto, perché si chiede tanto agli intervistati. L’aspetto più bello e riuscito del film, infatti, sono proprio le domande. Per questo motivo, oltre alla voce dei tre Gialappi, miracolosamente in scena appaiono pure il corpo e il cuore. Impariamo a conoscerli e a vederli grazie alle loro risposte. Il lato sensibile, quello razionale, l'altro meditativo. Perché Veltroni chiede tutto. Le battute di un'altra epoca, gli addii improvvisi. La visione si trasforma in una costante attesa di rivelazioni e interrogativi, al punto da far sorgere il dubbio che la forma più adatta per questa storia fosse realmente quella del lungometraggio e non quella di una serie. Più puntate per non sacrificare niente, lasciar respirare quei quarant'anni di idee, qui un po' abbozzati (come alcuni interventi degli intervistati) vista la mole gigantesca di reperti da mostrare, e scattare con più lenti e obiettivi quella generazione e le sue stagioni.