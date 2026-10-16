“Cambiare l’Italia? Ci riproverei, ma la rivoluzione arriverà da sola”. L’architetto Fuksas e la figlia Elisa, regista del film “Da tutta la vita” alla Festa del cinema di Roma

Elisa Fuksas, all’inizio di Da tutta la vita, chiede a suo padre qual è la storia che vuole raccontare. Ora, al termine di questa avventura, che film sente di aver fatto?

Il film si è fatto da solo. Sembrerà un paradosso, ma è proprio così, lui, Massimiliano Fuksas, per accumulo si è costruito negli anni, è come la geografia che tanto ama, non è che qualcuno la fa, in qualche modo succede. È stato naturale, del resto il film è stato realizzato con tutto il materiale che abbiamo costruito e accumulato senza sapere il perché. Lui mi chiedeva come mai andassi sempre al Palazzo dei Congressi, all'epoca non sapevo neppure come tenere in mano una macchina da presa. Le prime riprese, le prime immagini, sono assurde, sgangherate. Poi, però, si vede come quello sguardo cresce nel tempo. E, in fondo, il film racconta anche questo: il passare del tempo.

Massimiliano Fuksas. Diceva di voler fare la rivoluzione e l’architetto, che da ragazzo voleva cambiare il Paese. Oggi è diverso? Lo cambierebbe ancora il Paese?

Ci proverei ancora, se fosse possibile, ma credo sia possibile sempre perché quando hai disuguaglianze così grandi, immense, quando hai quattro miliardi di persone che vivono per milleduecento ultraricchi del mondo credo che sia talmente assurdo... Siamo ritornati nel Medioevo. Non si può tornare indietro, qualcosa dovrà andare avanti per forza, non so in che forma, ma andrà avanti. Perciò non sarò io a fare la rivoluzione, probabilmente la si farà da sola.