Abbiamo visto “Il rumore delle cose nuove” di Paolo Genovese alla Festa del Cinema di Roma, ma di nuovo c’è ben poco: il solito film per le vecchie generazioni in crisi

Non basta portare nel titolo la novità per trovarsi davanti a qualcosa di nuovo. Come non bastano bravi attori, una breve ma funzionante sequela di equivoci, una colonna sonora di Brunori Sas o un’ottima regia per fare un film diverso. Sarà che in queste settimane al cinema ci sono L’estranea di Paolo Strippoli, I figli della scimmia di Tommaso Landucci, Serpenti di Roberto De Paolis e, in streaming, anche Peccato di Valerio Vestoso con Emanuela Fanelli, film o serie realizzati da voci moderne della settima arte (parliamo di registi che hanno quasi tutti meno di quarant’anni, voci nuove dunque, ma non certo per acerbità dei loro sguardi), che si fa più fatica a tornare a quel cinema godibile e rassicurante, che "funziona" perché ha sempre funzionato. In questo senso, Il rumore delle cose nuove è in realtà il suono di qualcosa che conosciamo già. Un cinema tranquillo e ben fatto sempre su (e per?) adulti in crisi, come svariati titoli italiani di successo, apprezzatissimi negli ultimi anni, che hanno riempito le sale per mesi e mesi. Anche se, a differenziarlo dagli altri, a pensarci su, una cosa c’è. Il rumore delle cose nuove sembra avere in seno una missione: spiegare a chi andrà a vederlo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Anche se a volte siamo al limite del retorico e altre ci avviciniamo al cringe.