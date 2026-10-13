La grandezza della serie sugli 883 “Nord Sud Ovest Est” è mettere in scena la mediocrità provinciale che abbiamo messo da parte in un mondo di plastica

Ma la bellezza è proprio qui, in questa scarna comprensione del reale, profonda e soggettiva. Usiamo il termine giusto: provinciale. Questo provincialismo pacioccone, innocente, in anni che hanno fatto dell’innocenza e del rifiuto della politicizzazione un mantra del buon vivere, questo “pop”, che è sempre in un certo senso qualcosa di provinciale, funzione come una sonda ben dentro le infrastrutture del reale.

Nell’era dei social, e dell’apparenza perenne, dell’onlife performativo, dell’influencerismo che tocca tutto e tutti, nell’ere di quel Re Mida di Zuckerberg capace di trasformare la personalità in mera futilità, in esposizione veloce, la carriera e la possibilità di spaccare in un mondo offline, circoscritto, chiuso, pure soffocante, è una benedizione.

Questa serie, che è fatta benissimo, non è dotata di quella “leggerezza” calviniana e mid-cult, ma di una leggerezza più pura, di una mediocrità naturale, paesana, democratica, e ancora amabile e necessaria.

Mi viene in mente il titolo di un libro del filosofo Luigi Alici, Il cielo di plastica. In un mondo liofilizzato, di estetica razionalizzata, la sacra e aurea spontaneità del volgo va preservata.