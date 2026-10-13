RJ Mitte è morto a 34 anni ed era ancora “il figlio di Walter White”. E il prezzo che Hollywood fa pagare a chi diventa famoso da ragazzo fa semplicemente schifo

RJ Mitte è morto a 34 anni. Lo ha annunciato il suo agente, Sean Reilly: «È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa di RJ Mitte». La causa non è stata resa nota, e va detto subito: non sappiamo come sia morto e questo pezzo non prova a indovinarlo. Ma i titoli di stamattina dicono già molto. In tutto il mondo, a tredici anni dalla fine della serie, la notizia è la stessa: è morto il figlio di Walter White.

Per cinque stagioni, dal 2008 al 2013, è stato Walter White Jr., il ragazzo che a un certo punto pretende di farsi chiamare Flynn. Era il personaggio più innocente di Breaking Bad, l'unico che fino alla fine non sa niente. Fa colazione, prende in giro il padre, si fida. È il motivo per cui Walter dice di fare tutto, ed è quello che alla fine lo respinge con più violenza. Come il suo personaggio, Mitte aveva una paralisi cerebrale, più lieve: per la parte aveva dovuto imparare a camminare con le stampelle e rallentare il modo di parlare. È stato uno dei primi attori con disabilità ad avere un ruolo fisso in una serie di quella portata, e per molti ragazzi che non si erano mai visti in tv se non come macchiette è stato importante.