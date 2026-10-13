Addio all’anarchia viscerale di Giorgio Bracardi: quando la risata non aveva bisogno di sembrare intelligente

Se n'è andato Giorgio Bracardi, e con lui si spegne un pezzo irripetibile di storia della comicità italiana, di quella forma d’espressione anarchica, sfacciata e surreale che ha fatto godere di grasse e grosse risate intere generazioni del Novecento. Specifico: risate grasse e grosse, quelle liberatorie, che prescindono dall’opinione, dal posizionamento politico, dall’etica e dalla classe sociale di colui che ride. Antica comicità, rivolta a tutti, senza distinzioni. Qualcosa che si è perso con l’avvento della borghesissima e classista stand-up comedy.

Un vero re della comicità dell’arte: Giorgio Bracardi, attore, musicista, mattatore, nel senso di matto e geniale. Figlio d’arte, cresciuto in una famiglia di lirici, con un fratello celebre: il maestro Franco, storico pianista del Maurizio Costanzo Show.

Performer vero, viscerale e imprevedibile, capace di fare del proprio corpo e della propria voce uno strumento d'avanguardia. Bracardi usava il microfono come un pittore nell'action painting: plasmandolo, sfigurandolo, deformando il timbro fino a renderlo irriconoscibile, inventando dal nulla una galleria di caratteri grotteschi, alieni e indimenticabili.