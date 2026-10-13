La testata stellare di Valeria Marini a Carmen di Pietro al Grande Fratello VIP

Al di là del dramma che è stato scongiurato, a parte qualche iniziale momento di panico, Valeria sdrammatizza: “è colpa dello specchio”. Ed entrambe si dirigono dal medico. Si passa da un incontro di WWE - dato che la caduta è sembrata più una classica mossa del buon wrestling che vedevamo su Italia 1 - a una puntata di DOC - Nelle tue mani.

Di sicuro la tragedia sfiorata ha distrutto per sempre ogni preconcetto scaramantico sullo specchio rotto: porta più sfiga disfarsene. La scena più esilarante, però, è il post: quando Carmen e Valeria si ritrovano in confessionale mentre si tamponano le rispettive ferite e alla domanda di Ilary: “Che vi ha detto la dottoressa?”, Valeria risponde con il tono da drama queen stellare: “Non mi ricordo niente”. La testata è stata talmente potente da rischiare di far perdere la memoria alla povera Valery: una trama degna delle migliori soap opere. Il “m’ha dato una testata” di Valeriona ricorda pure un po’ Aldo Baglio in Chiedimi se sono felice, che tenta di lasciare la fidanzata prendendola a capocciate: è tutto bellissimo. Alle testate che hanno fatto la storia, insieme a questa e quella di Zidane a Materazzi ai mondiali 2006, si aggiunge anche quella stellare e noi ringraziamo.

Guendalina dà il colpo di grazia: “Carmen aveva un pezzo di dente di Valeria dentro il gomito”. Quello che è certo è che questa scena rimarrà negli annali del GF VIP.