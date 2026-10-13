Castlevania Belmont’s Curse, il metroidvania dell’anno

Cosa rende un videogioco speciale? Al netto del giudizio del tempo, ovvero di quanto quello specifico titolo verrà ricordato nel corso degli anni, per rispondere alla domanda occorre percorrere due strade, uguali e diverse. Da un lato c'è il gameplay, che deve essere figo, innovativo, funzionale e, soprattutto, divertente. Dall'altro troviamo il comparto estetico, financo grafico, possibilmente sostenuto da una trama robusta, affascinante e coinvolgente. Ovviamente queste due anime possono incontrarsi, contaminarsi, mentre altre volte finiscono per vivere storie a sé. È chiaro, però, che quando entrambe raggiungono vette di eccellenza, e soprattutto riescono a dialogare tra loro, ci troviamo davanti a un giocone. Ecco che, al netto della già citata “prova del tempo”, questo Castlevania Belmont’s Curse è quello che si potrebbe tranquillamente definire un “instant classic”: un videogioco che, appena uscito, ha già tutte le carte in regola per diventare iconico, memorabile e, giustappunto, classico.

Dopo anni e anni di capitoli poco convincenti per la saga Konami e un generale ridimensionamento di Castlevania all'interno del discorso videoludico, Belmont’s Curse torna con “prepotenza” a prendersi la scena. E lo fa attraverso una formula che, ancora una volta, tiene assieme due anime. Da un lato, infatti, ci troviamo di fronte a un'operazione di pura restaurazione, anzi di filologica riproposizione dei toni e dei temi cari alla saga di Castlevania, con quel combat system aggressivo e affamato di sangue, unito a un traversal sempre sfidante, a un platforming di stampo tecnico, “pixel-perfect” si sarebbe detto una volta, e a un immaginario latamente gotico e horror. Dall'altra parte, però, Evil Empire, il team francese che si è occupato di riportare “in vita” Castlevania, con il supporto di Motion Twin, ha saputo donargli anche nuova linfa vitale, senza tradirne l'identità.