La proposta sconcia di Fabrizio Corona a Roberto Vannacci a Falsissimo

Eppure, al netto delle sparate di Corona, dei suoi innamoramenti politici e delle fantasiose promesse di portare il generale al 15%, una questione politica seria esiste davvero. E riguarda i numeri. Secondo l’ultimo sondaggio Swg del 12 ottobre, Futuro Nazionale è dato al 7,6%, addirittura sopra Forza Italia, ferma al 7,3%. Fratelli d’Italia, invece al 27,7%, la Lega al 5,4% e Noi Moderati all’1%. Il centrodestra tradizionale arriverebbe dunque al 41,4%, che potrebbe trasformarsi in un 42,4% aggiungendo l’1% di Sud chiama Nord, fresco di accordo con Giorgia Meloni. E indovinate un po? Se al posto di Forza Italia entrasse Vannacci, la somma aritmetica arriverebbe al 42,7%. E con la nuova legge elettorale approvata il 9 ottobre, il 42% è la soglia che permette alla coalizione più votata, purché prima in entrambe le Camere, di ottenere il premio di governabilità. Insomma, sulla carta, la Meloni potrebbe persino immaginare un centrodestra senza Forza Italia, ma con il generale, qualora a Marina Berlusconi non ritiri il suo veto a proposito. Altro che mafia gay. Naturalmente non è così semplice. I voti non sono figurine da spostare da un album all’altro. Un sondaggio Izi di settembre ha calcolato che l’ingresso di Vannacci nella coalizione farebbe crescere il centrodestra soltanto dal 41,5% al 43,7%, perché buona parte dei consensi del generale proverrebbe proprio dagli attuali alleati. Rimangono degli scogli da rimuovere, in qualche modo. Antonio Tajani non vuole Vannacci, Maurizio Lupi nemmeno, Stefania Craxi ha definito l’alleanza un errore. Persino Cateno De Luca, appena salito sul carro di Meloni, sostiene di averlo fatto anche per fermare il generale (non gli crediamo ahahaha). Da Fratelli d’Italia arrivano segnali contrastanti. E Giorgia? Per il momento, almeno pubblicamente, non ha alzato quella benedetta cornetta. Il generale, però, non si dà per vinto. Nell’intervista rilasciata a Corona il generale parla chiaramente. Se quella chiamata arrivasse lui non esiterebbe a rispondere.