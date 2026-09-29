La figura di m*rda di Vannacci a Reggio Calabria è una vittoria di Occhiuto e Cannizzaro. Ma perché Forza Italia in Calabria è così forte?

Ma perché questi risultati? La verità è che in Calabria, dici Forza Italia ma leggi Occhiuto e Cannizzaro. Il vero successo e il boom di consensi è merito loro e di un'articolazione del partito radicata sui territori, con singoli dirigenti capaci di catalizzare preferenze personali verso il partito. Il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro, costantemente perculato per madonne e santi vari, ha un'innegabile capacità di veicolare e canalizzare gran parte del consenso della città. Candidare Roscioli, un uomo dei palazzi romani, è stato un rischio, ci ha messo la faccia e ha vinto.

Occhiuto invece governa, bene, una regione considerata a lungo ingovernabile. Nel 2025 gli aeroporti sono cresciuti del 21% contro il 5% nazionale, e Reggio in due anni è passata da 200mila a quasi un milione di passeggeri. Le presenze turistiche dell'estate sono salite di oltre il 10%, con gli stranieri a +27%. La sanità è uscita dal commissariamento dopo quindici anni, e gli ospedali di Vibo, Palmi e della Sibaritide, fermi da anni, oggi sono cantieri. L'Università della Calabria è un'eccellenza riconosciuta fra i grandi atenei di tutta Italia. Occhiuto sta ridando dignità a un territorio che si considera di ultimi con fatti tangibili e idee moderne. Certo, non che i problemi siano spariti, con un'industria che arranca (per non dire che è quasi inesistente) e uno dei tassi di spopolamento più alti d'Italia, e per le prossime politiche ci vuole ben altro, innanzitutto la necessità di mobilitare un elettorato maggiore del misero 22%. Ma la “scossa liberale” che aveva promesso è partita e mette preoccupazione anche alla nomenklatura del partito, con Tajani che non fa altro che collezionare figuracce e Marina Berlusconi sempre più orientata al centro.

Una lezione al Generale, che se ne torna a Bruxelles con il paracadute nel sacco e la certezza che le scorciatoie ideologiche si schiantano contro la politica di territorio. E una lezione alla leadership interna, con l'estrema periferia che diventa, paradossalmente, il vero centro di gravità del partito.