Mentre Lavitola faceva il sondaggio su Ranucci anche Marina Berlusconi cercava un'alleanza Forza Italia-Pd? La strana coincidenza temporale e quella frase a Ranucci: “Silvio ti avrebbe ceduto il posto”

Questo non significa che Cappellini, Mieli e Ranucci fossero parte di un progetto politico organizzato. Cappellini sostiene di aver collaborato soprattutto perché voleva capire quale fosse la possibilità notiziaria dietro la proposta di Lavitola. Ranucci, da parte sua, ha ammesso di aver visto il questionario, ma ha sostenuto di non aver mai avuto intenzione di candidarsi. Paolo Mieli, nelle recenti dichiarazioni, ha invece affermato che il suo contributo al sondaggio è stato zero. Ha ammesso di essere stato contattato da Lavitola, ma ha sostenuto di non sapere che si trattasse di Ranucci.

Però c’è un punto decisivo: i soldi. Nella prima versione pubblica fornita da Lavitola a luglio, il sondaggio sarebbe stato finanziato con una sorta di colletta tra amici ed estimatori di Ranucci. Lavitola avrebbe contribuito personalmente, mentre Ranucci, secondo il suo racconto, non avrebbe mai messo denaro.

Ma dopo l’arresto sono emerse delle conversazioni captate dagli investigatori e riferimenti differenti. Open ha riportato che Lavitola parlava esplicitamente dell’esistenza di finanziatori del progetto. Secondo quella ricostruzione il sondaggio avrebbe avuto un costo nell’ordine degli 8-10 mila euro. Parliamo quindi di un sondaggio professionale, non di quelli che si possono ottenere attraverso banali rilevazioni sui social network o cose del genere.

Ed è questo il punto interessante. Chi avrebbe avuto interesse a testare le potenzialità politiche di Ranucci? Oltre a Lavitola, quali sono i legami che poteva innescare e intersecare Lavitola e quali gli interessi corrispondenti? Qui entriamo totalmente nel campo delle ipotesi.