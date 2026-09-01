Musk non è mai stato così incaz*ato. Il ritorno di Twitter (che sfida X), i problemi di Tesla e i razzi della Cina: cosa succede all'impero di Elon?

La pressione, però, non arriva soltanto dal social network. Anche gli altri due grandi pilastri dell'impero Musk, Tesla e SpaceX, stanno affrontando una fase delicata. Tesla ha visto il titolo perdere terreno nel 2026, mentre gli investitori continuano a interrogarsi sull'effetto dei tagli ai prezzi sui profitti, sui ritardi dei robotaxi e sulla quantità di denaro destinata all'intelligenza artificiale. A questo si aggiunge la Cina, dove Tesla deve affrontare una concorrenza sempre più aggressiva e problemi di sicurezza che hanno portato a richiami su larga scala. Ma è SpaceX a trovarsi davanti a una sfida che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. Qualche settimana fa la società cinese LandSpace ha recuperato con successo il primo stadio del suo razzo orbitale Zhuque-3. È la prima volta che un'azienda cinese riesce a riportare a terra un booster di questa categoria. Il risultato non significa che LandSpace abbia raggiunto SpaceX: Zhuque-3 ha alle spalle un solo recupero, mentre i razzi di SpaceX sono stati fatti atterrare con successo più di 600 volte dal 2015. Ma il segnale è evidente. I razzi riutilizzabili non sono più una tecnologia esclusivamente americana e la Cina sta iniziando a ridurre uno dei vantaggi che hanno reso SpaceX dominante nel mercato dei lanci. Attenzione, infine, a un problema finanziario non da poco: circa 319 milioni di azioni SpaceX detenute da dipendenti e primi investitori sono diventate negoziabili, mentre altre tranche arriveranno nei prossimi mesi. Non solo: circa 1,3 miliardi di azioni potrebbero diventare disponibili intorno ai risultati del terzo trimestre, con un'altra tranche prevista a dicembre. SpaceX conserva un vantaggio enorme, soprattutto grazie a Starlink, alla frequenza dei lanci e all'esperienza accumulata. Ma il quadro sta cambiando. E l'impero di Musk sta scricchiolando come non accadeva da anni.