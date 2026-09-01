1 settembre 2026

Musk non è mai stato così incaz*ato. Il ritorno di Twitter (che sfida X), i problemi di Tesla e i razzi della Cina: cosa succede all'impero di Elon?

1 settembre 2026

Nel 2022 Elon Musk aveva acquistato Twitter per trasformarlo in un social a sua immagine e somiglianza. Adesso un vecchio dipendente dell'azienda ha lanciato Operation Bluebird, una startup che intende scommettere sul progetto Twitter.now e sfidare apertamente X. Nel frattempo le auto elettriche di Tesla stanno perdendo hype mentre la società spaziale SpaceX è sotto pressione per colpa della Cina

Foto: Ansa

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Tutti, o forse sarebbe meglio dire tutto, contro Elon Musk. È un momento complicato per l'ex amicone di Donald Trump, alle prese con importanti magagne che stanno infettando praticamente ogni ramo del suo immenso impero. Il dossier più caldo coinvolge i social network. Già, perché X, di cui Musk è proprietario, si trova di fronte a una situazione surreale: Twitter è tornato. Spieghiamo meglio: una nuova piattaforma che usa proprio quel nome, l'uccellino blu e un'interfaccia molto simile all'originale ha lanciato il guanto di sfida a X. I riflettori sono puntati su Operation Bluebird, startup guidata anche da Stephen Coates, ex responsabile legale di Twitter prima dell'arrivo di Elon. Il progetto si chiama Twitter.now e per ora è piccolo, con appena centinaia di utenti e un accesso iniziale a pagamento. Ma il valore dell'operazione è soprattutto simbolico. Nel 2022 Musk comprò Twitter per 44 miliardi di dollari, nel 2023 ne cancellò il nome e trasformò il social in X. Ora qualcuno sta provando a fare il percorso inverso: riprendersi il marchio e costruire una nuova piattaforma proprio sulle macerie di quella vecchia. Il messaggio di Coates è esplicito: “Get over your X. The bird is back”. E per Musk è una provocazione difficile da ignorare, perché la persona che vuole riportare in vita Twitter conosce dall'interno il marchio che sta cercando di sottrargli.

Donald Trump e Elon Musk
Donald Trump e Elon Musk Ansa

Business Insider ha spiegato che Coates vuole costruire un social nel quale siano gli utenti, e non soltanto l'algoritmo della piattaforma, a decidere quanto contenuto falso o potenzialmente dannoso debba arrivare nei loro feed. Il sistema Vera analizza i post, verifica le affermazioni e assegna segnali di affidabilità, mentre il Trust Dial dovrebbe permettere agli utenti di scegliere il livello di contenuti che vogliono vedere. Nel frattempo X ha citato Operation Bluebird per impedire il lancio della nuova piattaforma, mentre la startup sostiene che Musk, cancellando Twitter e tweet dalla nuova identità aziendale, abbia di fatto abbandonato quei marchi. Lo scorso aprile il giudice federale Colm Connolly aveva indicato durante un'udienza che X non aveva fornito prove sufficienti dell'uso del logo dell'uccellino e della parola “tweet”; sulla parola “Twitter”, invece, il giudice ha lasciato la questione aperta. Una decisione scritta non è ancora arrivata. Bluebird ha però deciso di non aspettare oltre e ha lanciato comunque il servizio. La partita, dunque, è appena cominciata.

Elon Musk
L'impero di Musk non è mai stato così sotto pressione Ansa

La pressione, però, non arriva soltanto dal social network. Anche gli altri due grandi pilastri dell'impero Musk, Tesla e SpaceX, stanno affrontando una fase delicata. Tesla ha visto il titolo perdere terreno nel 2026, mentre gli investitori continuano a interrogarsi sull'effetto dei tagli ai prezzi sui profitti, sui ritardi dei robotaxi e sulla quantità di denaro destinata all'intelligenza artificiale. A questo si aggiunge la Cina, dove Tesla deve affrontare una concorrenza sempre più aggressiva e problemi di sicurezza che hanno portato a richiami su larga scala. Ma è SpaceX a trovarsi davanti a una sfida che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. Qualche settimana fa la società cinese LandSpace ha recuperato con successo il primo stadio del suo razzo orbitale Zhuque-3. È la prima volta che un'azienda cinese riesce a riportare a terra un booster di questa categoria. Il risultato non significa che LandSpace abbia raggiunto SpaceX: Zhuque-3 ha alle spalle un solo recupero, mentre i razzi di SpaceX sono stati fatti atterrare con successo più di 600 volte dal 2015. Ma il segnale è evidente. I razzi riutilizzabili non sono più una tecnologia esclusivamente americana e la Cina sta iniziando a ridurre uno dei vantaggi che hanno reso SpaceX dominante nel mercato dei lanci. Attenzione, infine, a un problema finanziario non da poco: circa 319 milioni di azioni SpaceX detenute da dipendenti e primi investitori sono diventate negoziabili, mentre altre tranche arriveranno nei prossimi mesi. Non solo: circa 1,3 miliardi di azioni potrebbero diventare disponibili intorno ai risultati del terzo trimestre, con un'altra tranche prevista a dicembre. SpaceX conserva un vantaggio enorme, soprattutto grazie a Starlink, alla frequenza dei lanci e all'esperienza accumulata. Ma il quadro sta cambiando. E l'impero di Musk sta scricchiolando come non accadeva da anni.

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