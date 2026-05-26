Se il futuro sarà senza lavoro, diteci come caz*o dovremo vivere

Il "futuro senza lavoro" che ci annunciano i tre profeti californiani, in realtà, per metà del pianeta è già arrivato da almeno dieci anni. Si chiama economia dell'attenzione, ed è un lavoro travestito da divertimento, una catena di montaggio dove il luogo del lavoro è il feed. Tutto previsto. Tutto già in funzione. Manca solo che lo prendiamo per quello che è e gli diamo un nome dignitoso, invece di chiamarlo "creatività" o "passione" o "personal branding". L'umanità è pronta a un cambio di sistema operativo di questa portata? No. La risposta è no, ed è già scritta sotto i nostri occhi. Guardate dove vanno i venti, in Occidente, da qualche anno a questa parte. Tornano i nazionalismi, tornano le destre dure, tornano gli uomini “forti” archetipici, tornano le dittature morbide (esempio, le policy delle big tech) e quelle non più tanto morbide, torna il pensiero unico — di destra o di sinistra fa lo stesso, conta il prefisso unico. Non è un caso, non è una coincidenza, non è "la gente si è arrabbiata per i migranti". È che un'attenzione che non si lascia perdere ha bisogno di un pugno chiuso che la tenga ferma. Le democrazie liberali del Novecento avevano il lusso di permettersi il dubbio, la sfumatura, l'astensione, perché poggiavano sul telaio del lavoro. Tolto il telaio, salta il dubbio. E al posto del dubbio mettono il leader, la bandiera, il nemico settimanale. L’ultima opera di Banksy, in questo senso, fa riflettere. L'AI, da questo punto di vista, non è un soggetto neutro: è il moltiplicatore perfetto. Entrerà — anzi: sta già entrando — dentro le nostre vite private, dentro i nostri conti correnti, dentro le decisioni di salute, dentro l'educazione dei figli, dentro le sentenze, dentro i prestiti, dentro le assunzioni. Ovunque. Ogni cosa ottimizzata, ogni cosa prevista, ogni cosa sorvegliata da un occhio che non chiude mai la palpebra. Ecce homo, ecce Orwell — solo che Orwell, povero, aveva immaginato il Grande Fratello come uno schermo nero che ti spiava dal salotto. Non aveva immaginato che ce lo saremmo comprato noi, l'avremmo messo sul comodino, gli avremmo dato un nome amichevole -smart- e ringraziato per il favore. Della parte umana — cosa fanno otto miliardi di persone se non lavorano più, ma vendono la loro testa ai migliori offerenti dell'algoritmo — discutono tre o quattro filosofi e qualche dotto columnist. Nessun politico occidentale ha il coraggio di nominare la cosa, perché nominarla significa ammettere che la promessa madre — non lavorerete più — è una minaccia camuffata da regalo, e che la storia, quando ha tolto il lavoro agli uomini, non ha mai distribuito orti: ha distribuito rabbia. Resta la domanda di Musk, che è poi la sola che gli interessa: "Se i computer e i robot possono fare tutto meglio di te, la tua vita ha ancora un senso?" Ce lo siamo già chiesto, Camus aveva già visto tutto nel '42, dentro un'Europa che bruciava: il lavoro, scriveva, era diventato il posto della metafisica, l'ultimo telaio di senso dopo la morte di Dio, e Sisifo era l'uomo che spingeva il masso sapendo che sarebbe rotolato giù — ma almeno aveva il masso. Pasolini, trent'anni dopo, lo dice con la rabbia degli Scritti Corsari: il neocapitalismo del consumo aveva sostituito l'identità del lavoro — operaio, contadino, artigiano — con la mutazione antropologica del consumatore omologato. Aveva fatto sparire il telaio sostituendolo con il centro commerciale. Ma se davvero vogliamo capire dove stiamo andando, dobbiamo tornare molto più indietro. Al 476 dopo Cristo, al giorno in cui un capo barbaro di nome Odoacre depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, un ragazzino chiamato — con una di quelle ironie che la storia si concede — Romolo Augustolo. Era la fine di mille anni di Roma. E non era cominciata quel giorno. Era cominciata decenni, secoli prima, quando l'impero, per dissolutezza e per comodità, aveva smesso di lavorare e aveva cominciato a importare barbari. I barbari coltivavano i campi al posto dei romani. I barbari facevano l'esercito al posto dei romani. I barbari riscuotevano le tasse, costruivano le strade, presidiavano le frontiere. I romani veri, intanto, andavano alle terme, alle corse dei carri, ai banchetti. Esternalizzavano il lavoro e con il lavoro esternalizzavano, senza accorgersene, l'identità, la dignità, la capacità di difendersi da sé. Finché un giorno il barbaro non si è alzato dalla sua mansione di servizio e ha detto: adesso comando io. E nessuno ha avuto la forza di rispondergli, perché nessuno sapeva più fare niente, nemmeno quello.