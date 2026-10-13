Mentre bloccano da 14 mesi il disegno di legge di Colosimo sui permessi premio gli assassini di Borsellino escono dal carcere

Poi certo, la dottoressa Colosimo potrà rivendicare di essersi battuta sul tema nel lontano maggio 2025 (eh sì, anche un anno, quando si fanno promesse, è lontano). Il 24 maggio 2025, dopo un'inchiesta di Salvo Palazzolo su Repubblica dedicata ai boss scarcerati e ai permessi premio, la presidente denunciò il numero impressionante di circa 200 permessi concessi ai mafiosi, emerso dopo una richiesta di informazioni al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tra i casi che avevano provocato lo scandalo c'era quello di Lorenzo Tinnirello, ergastolano coinvolto nella preparazione degli esplosivi delle stragi del 1992, al quale il magistrato di sorveglianza di Milano aveva concesso sei ore di permesso premio. Una decisione che la Procura di Milano era riuscita a bloccare e che sarebbe stata definitivamente bocciata dalla Cassazione. Poi c'era Salvatore Benigno, artificiere dei Graviano, condannato per le stragi del 1993, che invece aveva già ottenuto diversi permessi per svolgere attività sociali fuori dal carcere. Colosimo denunciò il fenomeno e anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, suo compagno di partito in Fratelli d'Italia, condivise pubblicamente l'allarme. Ebbene, a distanza di quasi diciassette mesi, che cosa è successo? Niente. E siamo punto a capo. L'inchiesta pubblicata oggi dalla Stampa racconta che Cristoforo Cannella, condannato all'ergastolo anche per la strage in cui furono uccisi Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, ha ottenuto un permesso per uscire dal carcere il 10 aprile 2026. Cannella è l'uomo che, secondo quanto accertato nei processi, aveva in mano il telefono utilizzato per segnalare il passaggio dell'auto del magistrato verso la casa della madre. Prima di lui era uscito con un permesso, il 6 marzo 2026, anche Gregorio Di Giovanni. Un beneficio era stato ottenuto pure da Mario Capizzi, capomandamento di Ribera, condannato all'ergastolo anche per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del collaboratore di giustizia rapito, tenuto prigioniero per oltre due anni e poi strangolato e sciolto nell'acido. E che dire di Raffaele Galatolo, condannato all'ergastolo per mafia e omicidio, che durante il Covid aveva ottenuto permessi per lavorare presso un'associazione di volontariato e che, secondo la ricostruzione della Stampa, una volta tornato a Palermo avrebbe tentato di riorganizzare le famiglie mafiose dell'Acquasanta e dell'Arenella? Per altri boss, invece, i permessi sono stati negati o sono ancora in attesa di valutazione. Filippo Graviano, condannato per le stragi del 1992-1993, ha ricevuto due dinieghi. Gioacchino Corso, Gioacchino Cillari, Giuseppe Falsone e Stefano Fragapane attendono una decisione sulle rispettive richieste. Nicola Accardo e Girolamo Biondino, invece, sono tornati liberi per fine pena, una circostanza giuridicamente diversa dai permessi premio. Insomma, la questione denunciata da Colosimo nel 2025 è tutt'altro che chiusa. E qualcosa la presidente della Commissione Antimafia, a onor del vero, lo ha fatto. O almeno, ci ha provato.