Vi spieghiamo il boom di Omoda e Jaecoo in Europa. Davvero sono le “Range Rover di Temu”?

A vederle da lontano non sembrano cinesi. I Jaecoo 7 neri, enormi e avvolti da un'aura imponente, sembrano in realtà delle ruspanti Range Rover Evoque. Le Omoda 5 bianche, più sportive e futuristiche, assomigliano invece a delle elegantissime e prestigiosissime Lexus UX. Sì, è vero, agli occhi del pubblico occidentale i modelli realizzati da Jaecoo e Omoda potranno pure richiamare le forme, i design e le silhouette di altri famosi brand internazionali. L'estetica è però soltanto una parte del discorso. Già, perché se i due marchi di Chery Auto, uno dei principali gruppi automobilistici cinesi, stanno incrementando le vendite in maniera clamorosa e sono sempre più presenti sulle strade europee, esistono anche altri motivi. Uno è senza ombra di dubbio il prezzo. In Italia la Jaecoo 7 parte da circa 30mila euro mentre l'Omoda 5 ha un listino che parte da 26.900 euro: cifre che raccontano di una fascia più accessibile rispetto a tanti Suv premium occidentali a cui vengono accostate. Poi c'è il tema degli optional generosi. Telecamera a 360 gradi, tetto apribile, sedili riscaldabili e ventilati, impianti audio eccellenti, vari sistemi di assistenza alla guida: tutte cose che altrove si pagherebbero tanti soldini e che Chery include quasi sempre in ampi pacchetti.