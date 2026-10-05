Moriremo tutti al volante di auto cinesi

Gli stabilimenti cinesi macinano ritmi spaventosi – come le Superfactory di Chery dove 360 robot sfornano un’auto al minuto. Noi continuiamo a consolarci con i ricordi. Guardiamo con pavida nostalgia ai cento anni di Sergio Pininfarina, ai centoventi di Lancia, ai tributi per Marcello Gandini, mentre i concorsi di design dell’auto cinesizzata si celebrano proprio sotto la Mole Antonelliana. Il TADA 2026 premia le BYD Seagull e le GWM Ora 5 nel cuore di quella che fu la capitale mondiale dello stile automobilistico. È il contrappasso perfetto e, contestualmente, è pure la tristezza assoluta. L’Italia, che produceva sogni su ruote, è diventata la terra di conquista di assemblatori su licenza, importatori di pacchetti semi-finiti dal Molise e centri R&D cinesi pronti a rilevare le spoglie degli ingegneri torinesi rimasti orfani di Stellantis. Si badi bene: non c’è spazio per il razzismo industriale. Le auto cinesi nel 2010 erano sì ferraglia invendibile, schifezze con l’odore di plastica tossica e crash test da incubo. Oggi sono macchine tutto sommato solide, iper-tecnologizzate, mediamente sicure e – sta tutto qui - pazzescamente competitive nel rapporto qualità-prezzo proprio grazie a quelle chincaglierie che distraggono dalla sostanza. Gli italiani comprano cinese non per una fulminea conversione, ma perché non possono più permettersi l’auto europea essendosi trovati costretti, torto collo, a farsi passare la passione per i motori. L’auto elettrica? Quella pura s’è già sgonfiata e i cinesi hanno già capito anche questo: resterà un lusso per i soliti radical chic ideologicizzati, a quote marginali da noi attorno al 4%, mentre i dazi europei del 30% sulle batterie cinesi rischiano solo di affossare la classe media anziché proteggere le nostre fabbriche.

Eppure, a voler scavare nell’amarezza, una discreta fiducia nel futuro possiamo pure trovarla. L’arrivo dei brand cinesi, con la loro spietata automazione e le partnership forzate, sta costringendo i marchi europei a svegliarsi. La concorrenza di mercato dovrà tornare a essere l’unico vero carburante per abbassare i listini e costringere la nostra industria a ritrovare la sostanza perduta. O, se non per abbassare i listini, per spiegare che le auto sono sostanza del motorismo prima che forma della mobilità. Moriremo tutti al volante di un’auto cinese? Sì, ma soltanto se continueremo a considerare l’automobile alla stregua di un elettrodomestico con le ruote, un iPhone semovente su cui trascorrere il tempo bloccati nel traffico. La vera sfida non si gioca sui dazi o sui robot di Wuhu, ma nell’anima di chi guida. Qualità e bellezza restano le uniche sfide su cui gli italiani in particolare possono ancora fare i gradassi e non avere paura di nessuno, ma a patto di fare davvero le cose, nello specifico le auto, secondo qualità e bellezza. Se sapremo ritrovare quel gusto lì, quei valori lì, forse torneremo a fare, e magari pure a guidare, auto pensate da chi la strada la ama, e non soltanto da chi la calcola.