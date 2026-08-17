La mirabolante saga della prima Ferrari Luce, venduta a 40 milioni di dollari tra complotti, marketing e il genio che l’ha acquistata

Della Ferrari Luce si è detto di tutto, anzi tutto il peggio. Si è detto che la linea non è degna del Cavallino per esempio, o che al vecchio Enzo si sarebbero crepate le lenti dei Persol solo a vederla, il che per altro è piuttosto verosimile. Si è detto che l’avrebbero comprata solo i cinesi, che è un iPhone con le ruote, che se queste sono le Ferrari tanto varrebbe chiudere tutto e trasferirsi a Shanghai. Succede poi che in un paio di mesi sono stati assegnati tutti i 500 esemplari previsti, mentre la prima mai prodotta, appena battuta all’asta a Monterey da Sotheby’s, ha raggiunto una cifra pari a 40 milioni di dollari, roba ben lontana dagli 11 milioni della Ferrari F40 da record.



Considerando che il prezzo d’acquisto di una Ferrari Luce gravita attorno al mezzo milione di euro nella sua configurazione più spartana, l'asta ha fatto insorgere ancora una volta le già bislacche teorie del complotto. “Se la sono ricomprata loro per fare i titoli sui giornali”, ha detto e scritto più di qualcuno, il che sarebbe un processo perfettamente in linea con il mercato delle aste, dove oltre al piacere di acquistare oggetti di pregio ci sono in ballo rivalutazioni, speculazioni e sgravi fiscali, specialmente in casi come questo in cui il ricavato dell’operazione andrà in beneficienza.



Qualcuno invece ha lasciato intendere un torbido legame tra Herbert “Herbie” Wertheim, il miliardario che se l’è aggiudicata, e la famiglia Elkann, che lo scorso giugno lo avrebbe invitato a Maranello per la quinta edizione del ‘Premio Inventori Ferrari’ dedicato ai dipendenti. Andrebbe però considerato che Wertheim è uno degli inventori più prolifici del nostro tempo, con oltre 100 brevetti registrati all'attivo, oltre ad essere l’uomo che lo scorso anno pagò 26 milioni per una Ferrari Daytona SP3, sempre all’asta e sempre con un’operazione legata alla beneficienza.