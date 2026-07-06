MINI Takes Care, dalla preservazione delle nevi nasce un prodotto esclusivo: “Vogliamo unire performance, riduzione dell’impatto ambientale e circolarità”

Per questo, quello che MINI ha scelto di testare a Senales è diverso: i geotessili sono realizzati Lenzing AG con fibre cellulosiche biodegradabili certificate TÜV AUSTRIA. Si degradano nel suolo, in acqua dolce e in ambiente marino. Sono compostabili e la loro produzione da un lato emette meno CO2, dall’altro consuma meno acqua rispetto ai materiali tradizionali. Nel 2024, questa tecnologia ha vinto il CNMI Sustainable Fashion Awards, il principale riconoscimento italiano per la moda sostenibile.

La sperimentazione servirà a misurare quanto questi materiali reggano davvero in condizioni estreme: isolamento termico, perdita di neve, resistenza agli agenti atmosferici. I tre, seduti e incalzati dalla platea, parlano di dati concreti e non solo di promesse.

La parte più interessante del progetto, però, è quello che succede dopo. Quando i geotessili vengono rimossi al termine del loro ciclo di utilizzo, ovvero quando sono troppo sporchi e ormai incapaci di riflettere i raggi del sole, ci racconta Covini, non finiscono in discarica: vengono raccolti, tracciati e inviati al gruppo biellese Marchi & Fildi, che li trasforma di nuovo in fibre e filati per nuove applicazioni tessili. Un ciclo chiuso, dall’alta quota alla produzione e poi di nuovo in uso.