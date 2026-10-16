La Tesla Roadster “volante” (e telecomandata) è una cagata pazzesca. E lo sa pure Elon Musk…

Il dettaglio che dovrebbe chiudere la discussione l'ha riportato Chris Rosales di Edmunds, presente all'evento: il Roadster che ha “volato” era telecomandato. Nessuno a bordo. E all'atterraggio rimbalzava come se non avesse sospensioni. Non è una sorpresa. Già ad agosto The Information, ripresa da Electrek, aveva anticipato che la dimostrazione sarebbe stata fatta senza pilota e con il pubblico tenuto a centinaia di metri di distanza, perché i propulsori a gas freddo sviluppati da SpaceX sono abbastanza rumorosi da danneggiare i timpani. Sempre secondo quelle ricostruzioni, con il disegno attuale una persona difficilmente potrebbe guidare l'auto mentre i getti sono in funzione. Quindi ricapitoliamo: un'auto “volante” che non può portare una persona mentre vola, che non si può guardare da vicino mentre vola e che, appena tocca terra, rimbalza.

Tesla ha presentato il Roadster in tre allestimenti. Il primo, Performance, è quello “pronto per la strada”: due posti, aerodinamica attiva e il sistema di aspirazione. Il secondo, Thrust, è “pronto per la pista”, con i propulsori posteriori per scattare da 0 a 100 in meno di un secondo. Il terzo, Rocket, è quello “pronto per l'aria”: un solo posto, dieci propulsori, e si compra solo su invito. Axios lo ha scritto senza girarci intorno: la versione che vola, per ammissione della stessa Tesla, non è omologata per le strade pubbliche. E difficilmente lo sarà. I serbatoi di questo tipo lavorano a pressioni spesso indicate intorno ai 10.000 psi, mentre negli Stati Uniti le bombole ammesse sui veicoli stradali si fermano di norma attorno ai 3.000, proprio per evitare che esplodano in un incidente. TechCrunch ha ricordato che sono lo stesso genere di recipienti finiti all'origine di diverse esplosioni di razzi SpaceX. Già ad agosto si parlava di un prezzo per la versione estrema tra le centinaia di migliaia e i milioni di dollari, e di un modello simile al programma XX di Ferrari: macchine da usare solo in pista, sotto la supervisione di professionisti. La macchina volante, insomma, è un giocattolo da circuito per pochissimi. Quella che si potrà guidare davvero è una supercar elettrica molto veloce. Che è una cosa diversa, e molto meno da prima pagina.

La parte più ironica è che a smontare il concetto di auto volante, negli anni, è stato soprattutto Musk. Più di dieci anni fa spiegava che costruirne una non era difficile: difficile era farla sicura e silenziosa, perché un mezzo che urla sopra la testa della gente renderebbe tutti molto infelici. Ancora l'anno scorso, da Joe Rogan, scherzava sull'ansia di avere auto volanti dappertutto e sul rischio che un coprimozzo mal fissato ti cada addosso come una ghigliottina. Oggi quei problemi non sono stati risolti: sono stati semplicemente spostati fuori dall'inquadratura, a qualche centinaio di metri dal pubblico. E Musk non finge nemmeno che la sicurezza sia una priorità. Quest'anno, in un podcast, ha detto che chi mette la sicurezza al primo posto non dovrebbe comprare il Roadster, e che Tesla “aspira” a non uccidere nessuno con quest'auto. Un'aspirazione, appunto