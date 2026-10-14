Pronto l'assalto asiatico al mercato automobilistico degli Usa. L'ombra delle auto cinesi, il riscatto delle giapponesi e delle coreane: ecco cosa rischia Detroit

In ogni caso la pressione asiatica è già concreta sul mercato Usa, anche senza l'arrivo di BYD, Geely o SAIC nelle concessionarie americane. Lo fanno intendere le stime di Cox Automotive, che ha evidenziato come i marchi asiatici siano destinati a superare il 50% delle vendite statunitensi di auto nuove per il secondo trimestre consecutivo, mentre General Motors, Ford e Stellantis rischiano di scendere poco sopra il 36%, un minimo storico. Toyota si avvicina a GM, mentre Hyundai e Kia insidiano Ford. Il vantaggio non riguarda soltanto i prezzi: giapponesi e coreani dispongono di una gamma ibrida consolidata proprio mentre il costo dei carburanti e l'incertezza economica spingono una parte degli automobilisti verso veicoli più efficienti. Detroit ha trascorso anni concentrandosi sui modelli più redditizi, abbandonando progressivamente berline e auto compatte: una strategia remunerativa finché la domanda di grandi Suv e pick-up è rimasta e resta forte, ma più rischiosa quando cambiano le preferenze dei clienti. I modelli ibridi rappresentano ormai oltre un quinto delle nuove auto vendute negli Stati Uniti e diversi gruppi americani devono appunto ancora ampliare la propria offerta in questo segmento. E allora? Se Detroit vorrà difendere il proprio mercato dovrà dimostrare di saper offrire auto competitive anche per prezzo, consumi e tecnologia. E dovrà farlo prima che la pressione asiatica diventi ancora più difficile da arginare.