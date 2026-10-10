La nuova auto elettrica di Jaguar vi fa schifo? Allora non avete capito un caz*o. Perché Type 01 è una svolta proprio come Ferrari Luce

Un'auto può piacere o non piacere. I gusti non si discutono e dunque non siamo intenzionati a mettere in discussione pareri, opinioni e giudizi tanto legittimi quanto rispettabili. Quello che ci interessa fare è semmai spiegare perché l'ultima vettura presentata da Jaguar, la Type 01, rappresenti un importante punto di svolta. Perché innanzitutto, dietro le linee spigolose, il cofano smisurato e l'assenza del lunotto posteriore che avrete visto in mille servizi, si nasconde una precisa strategia industriale: smettere di inseguire il mercato premium tradizionale per entrare nel mondo del lusso esclusivo, elettrico e tecnologico. Si tratta di scommessa ambiziosa, soprattutto per un marchio alle prese con anni difficili, ma che ha comunque una sua logica. E che ricorda, per certi versi, la traiettoria intrapresa da Ferrari, con la sua Ferrari Luce, la prima elettrica del Cavallino, accolta con reazioni contrastanti in Europa ma capace di intercettare l'interesse di una nuova generazione di ricchi compratori asiatici. Bingo: siamo subito arrivati al punto. Jaguar ha pensato la sua ultima auto per i paperoni cinesi (almeno in prospettiva, visto che in Cina uscirà tra un po' di tempo) abituati a guidare vetture futuristiche, rigorosamente senza motore a combustione, e piene di funzionalità hi-tech. Allo stesso tempo il vero e primo grande target immaginato dal brand britannico coincide con gli altrettanto ricchi statunitensi della Silicon Valley abituati a guidare in strade larghissime.