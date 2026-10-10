Mamma e figlia avvelenate a Natale: 155 PC sequestrati in 3 scuole da setacciare in 3 giorni? Sanno già cosa cercare

A questo scopo è stata predisposta la perquisizione sui circa 70 dispositivi elettronici presenti nell’Istituto di Agraria di Riccia, scuola dove lavora come tecnico di laboratorio il marito dell’insegnante di matematica intima amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Verranno analizzati anche i pc del Liceo Scientifico in cui insegna sempre l’amica di lunga data di Di Vita, la donna ascoltata più volte dagli inquirenti anche lo scorso agosto in un inedito faccia a faccia proprio con il marito e padre delle vittime nell’ambito dei numerosi interrogatori che hanno coinvolto molti cittadini di Pietracatella.

Ma ora, grazie al documento di due pagine della Questura di Campobasso che possiamo mostrarvi, abbiamo la certezza che quelli sopra citati non saranno gli unici Istituti teatro di perquisizioni perché il prossimo 15 ottobre alle ore 9.00 la Polizia Giudiziaria e la Squadra Mobile effettueranno verifiche ed eventuali sequestri anche sui dispositivi informatici presenti all’interno del Liceo Classico “Mario Pagano” ovvero la scuola frequentata da Alice Di Ielsi, sorella di Sara e, fino allo scorso dicembre, dalla stessa Sara. Un liceo frequentato anche da studenti e studentesse fra cui figurano amici e amiche di Sara e che fa supporre che le indagini non riguardino solo il personale docente o i tecnici di laboratorio ma anche gli stessi ragazzi.

Come si evince dal documento, i consulenti di parte delle persone offese tra cui compaiono Gianni e Alice Di Vita, potranno assistere alle operazioni che evidentemente hanno come scopo quello di accertare se qualcuno ha usato quei computer per fare ricerche sul potente veleno, per ottenere informazioni sulla sua preparazione e riduzione in polvere a partire dai baccelli oppure per decidere di acquistarlo online.

Nessun delitto è perfetto e probabilmente il killer ha sottovalutato l’efficacia delle analisi tossicologiche del centro antiveleni prima e del Robert Koch Institute di Berlino poi. E ha sottovalutato anche le tracce lasciate online. Sebbene sia in corso un’indagine parallela per accertare le eventuali responsabilità dei medici che hanno fornito le prime cure ad Antonella e Sara poi decedute, è ormai evidente come l’autore o gli autori dell’avvelenamento che al momento figurano ancora come ignoti non possano più sperare di far passare questa vicenda come la storia di un tragico incidente dovuto alla negligenza di una diagnosi tardiva o di una contaminazione accidentale.