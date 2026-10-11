Huawei Maextro, Xiaomi Su7, XPeng G9L: ecco le prossime auto cinesi che ammazzeranno le rivali europee. Come (e perché) la Cina sta vincendo la sfida nei segmenti di lusso e alta velocità

Il caso Maextro è particolarmente significativo. Come ha ricostruito CnEVPost la versione S800 Grand Design parte da 1,388 milioni di yuan, circa 204.000 dollari al cambio indicato dalla testata. Lunga 5,48 metri, con un passo di 3,37 metri, offre configurazioni elettriche e ad autonomia estesa e punta su materiali ricercati, finiture elaborate e sistemi di assistenza alla guida sviluppati da Huawei. La versione a tre motori raggiunge una potenza massima dichiarata di 635 kW. Numeri che spiegano perché il riferimento non sia una comune berlina elettrica, ma il mondo delle ammiraglie tedesche. Non è ancora disponibile in Europa ma in Cina questo gioiellino ha già fatto una notevole differenza. Se Maextro vuole conquistare chi cerca una limousine tecnologica, Xiaomi gioca invece la carta delle prestazioni e dell'immagine sportiva. La SU7 ha permesso al gruppo fondato da Lei Jun di entrare in un settore industriale nel quale la reputazione non si costruisce con uno smartphone ben riuscito. Eppure il modello ha attirato rapidamente l'attenzione, tanto da essere indicato come concorrente di Tesla Model 3 e Porsche Taycan a seconda delle versioni e del posizionamento. A rendere interessante Xiaomi non è soltanto la velocità: è il tentativo di collegare l'automobile all'ecosistema digitale dell'azienda, facendo dialogare vettura, telefono e dispositivi domestici.