Vieni avanti Sigfrido! Dopo il ricorso perso alla Rai, facciamo una proposta a Ranucci: vieni a MOW

Ci si può domandare: come fa ancora a esistere MOW. È un enigma. Sappiamo soltanto che un direttore, in queste condizioni, dovrebbe quantomeno essere calvo come Canaletti o Cassol e invece si presenta in riunione in accappatoio e CANNONE, coi suoi riccioli e il suo MULLETT, troppo impegnato a calcare le strade, dall'Africa alle curve del calcio. Insomma, Sigfrido, secondo noi sei già un MOWER. Ovviamente, la rubrica «MAO MAO COPYRIGHT BY SIGFRIDO RANUCCI» è già in lavorazione. Sarebbe giusto e santo che te ne occupassi tu: potresti sicuramente esprimere il tuo potenziale, libero da qualsiasi condizionamento che ultimamente (ma è una nostra impressione, legata a quanto hai scritto su PISTO, ma soprattutto sul povero Peppiniello Cangiano vestito da donna delle pulizie campana, con il fazzoletto campano sulla testa e il grembiule campano coi fiori campani) ha messo un po' in dubbio la tua fama di segugio. Potresti, per esempio, fare un'inchiesta su Walter Lavitola: ti pagheremmo il viaggio in Zimbabwe. PISTO e Cosimo hanno gli agganci, però, se va Cosimo, lo vogliono picchiare anche gli africani: è fatto così. Potresti fare un'inchiesta, vera, sulla libertà di stampa, dato che pare i «giornaloni» siano aumma aumma con un'università telematica. Potresti anche fare un'inchiesta sulla politica in Rai, o sui giornalisti che passano alla politica, o sui giornalisti che vanno a fare spettacoli in teatro (tipo: «Ma non sembra anche a voi il modello Grillo populista che tanto fastidio dava alla sinistra e che si alleò con la Lega?»). Sigfrido, qui le idee non mancano. Però siamo indipendenti, quindi qualche «vaffanc*lo» sta nel conto e potresti beccartelo anche tu: qui non ci sono santi, ma solo dannati scrittori.