Stellantis s'è giocata pure la Maserati? Huawei e Jac Motor in trattative con lo storico marchio italiano

Cos'altro sappiamo? Che tra le ipotesi in circolazione troviamo una possibile doppia identità commerciale, con vetture vendute in Cina con il marchio Maextro di Jac e sui mercati internazionali con quello Maserati. Sono dettagli ancora da confermare, così come l'eventuale coinvolgimento degli stabilimenti italiani nella produzione finale. Pare invece che a spingere Stellantis verso un'intesa con i cinesi sino soprattutto i numeri di Maserati. Nel 2025 il marchio ha consegnato meno di 8.000 vetture in tutto il mondo e ha registrato una perdita operativa rettificata di 198 milioni di euro. Sviluppare da sola una nuova generazione di auto elettriche e sistemi digitali richiederebbe investimenti ingenti, mentre l'appoggio di partner cinesi potrebbe ridurre tempi e costi. Il rischio, però, è che il rilancio finisca per dipendere da tecnologie e competenze sviluppate altrove, lasciando all'Italia soprattutto il design e il marchio. L'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ha per ora escluso la vendita di Maserati spiegando le collaborazioni industriali come uno strumento per sostenere il brand e aumentare l'attività negli stabilimenti. La strategia definitiva di Maserati è attesa a dicembre.