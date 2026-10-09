Dopo Wanna Marchi e Stefania Nobile, perché non dare un premio alla cultura anche a Maria Rosaria Boccia? Note di stile su un personaggio letterario

Peccato che quella sia Andrea Potenza, la sorella, che s’inalbera. Poesia. Boccia ha infatti ricevuto il plauso da uno dei giornalisti più longevi e colti, dall’intelligenza sottile e perfida, Paolo Mieli, anch’egli assiduo avventore di quel misterioso bistrot del quartiere Monteverde a Roma, nonché amante delle vongole sgusciate proposte dall’improbabile avventuriero e ricattatore Valter Lavitola. Propone di offrire a Boccia la “palma d’oro per la comunicazione”, Paolo Mieli. Perché basta prendere lei, con quel suo sorriso incomprensibile, inscalfibile, e porla in una qualsiasi situazione: che sia una foto di gruppo tra amici, oppure istituzionale, piena di politici, per renderla surreale. Non c’è una spiegazione scientifica a questo fenomeno. Non è Boccia che si adatta al mondo che la circonda, ma ovunque si muova, si collochi, si proietti, è l’ambiente che la circonda a deformarsi. Come un buco nero capace di attirare a sé tutto il resto e piegare a suo piacere la dimensione dello spazio-tempo. Se Paolo Mieli vuole la Palma d’Oro per la comunicazione, qui su MOW rilanciamo. A Maria Rosaria Boccia, come si è voluto per Wanna Marchi e Stefania Nobile, andrebbe conferito il premio per la Cultura italiana in Campidoglio. Questo sì che sarebbe il giusto traguardo per un personaggio che è pura letteratura in movimento.