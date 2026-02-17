Ma che fine ha fatto Maria Rosaria Boccia? Dopo lo scandalo delle chat con Ranucc tutti ne parlano e noi ve lo diciamo. C’entra Bandecchi...

La pompeiana Maria Rosaria Boccia ve la ricordate sì? Che fine ha fatto e oggi di che si occupa? L’imprenditrice campana non è esattamente sparita dai radar dopo la sua parte da protagonista nella pseudo-love story con Gennaro Sangiuliano e oggi riveste un ruolo molto particolare a fianco dell’erculeo sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ma prima di dirvi di che si tratta andiamo un po’ con ordine.
Ricordate che Stefano Bandecchi e fondatore e segretario del movimento “Alternativa Popolare” aveva proposto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi come consigliera regionale tra le fila dei suoi seguaci? Ecco, inizialmente lei aveva accettato, salvo poi fare un passo indietro a causa del secondo avviso di garanzia legato alla vicenda Sangiuliano. Boccia, peraltro, è stata rinviata a giudizio poco più di una settimana fa dal Gup di Roma, per le numerose accuse a suo carico nei confronti di Gennaro Sangiuliano, di sua moglie Federica Corsini e dell’ex capo di gabinetto alla cultura Francesco Giglioli. Per questo a novembre scorso, l’imprenditrice di Pompei ha ritirato la sua candidatura. Ecco, come se non bastasse la disgrazia giudiziaria, si è aggiunta a fine novembre la diffida nei suoi confronti da parte della Camera dei Deputati per uso indebito del logo di Montecitorio nei suoi post sui social. In questi contenuti la Boccia dispensava consigli e informazioni su diete mediterranee, messaggi motivazionali e tanto altro, dando l’idea di un collegamento diretto con l’attività parlamentare. La diffida, però non ha avuto effetto, essendo la Boccia, effettivamente l'ideatrice dell'Intergruppo parlamentare oggetto dei post in questione. Una disgrazia dopo l’altra, insomma, perché a distanza di poco tempo è arrivato il rinvio a giudizio per stalking, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni. Ma non finisce qui.
Eh sì, perché il nome della Boccia è tornato a circolare a proposito dell’affaire “lobby gay” scodellatoci sul Giornale da parte di Tommaso Cerno, il quale, entrato in possesso delle chat complete tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, ne ha pubblicato alcuni stralci. Ma ecco, il punto è un altro. Di cosa si occupa, ora, Maria Rosaria Boccia? Forse è una domanda vagamente sbagliata, perché già dal 2022 l'imprenditrice di Pompei è titolare di una società di comunicazione con numerosi clienti, la Cult Communication. Fra questi vi è appunto Stefano Bandecchi del cui personal branding, Boccia attraverso la sua società si occupa da meno di un anno. Dunque una sorta di lieto fine, se vogliamo, dopo l’allegro “tour-politico-imprenditoriale-gastronomico” della Boccia insieme al macho Bandecchi in giro per la Campania. D’altronde, sarebbe stato un peccato archiviare una parentesi di cui rimangono delle bellissime foto di loro due che sfornano appetitosissime pizze.