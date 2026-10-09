Giorgia Meloni ha vinto la battaglia più superflua di tutte e rischia di essere la premier delle cause perse (riforma della giustizia) o di quelle inutili (come la legge elettorale)

Giorgia Meloni ha vinto la battaglia più superflua di tutte. Immigrazione irregolare, sicurezza, pressione fiscale, giustizia… niente. E poi lo Stabilicum, l’ennesima legge elettorale che tiene insieme cose buone e cose idiote, esprimendo così al massimo ciò che proprio lo Stabilicum andrà ad alimentare: la voglia di coalizione e di orge senza visione politica unitaria. Dice bene Luigi Marattin, che sa fare i conti (uno dei pochi) e si augura che siano i partiti ad evitare le grandi ammucchiate, il vero problema della nostra classe politica da un bel po' di decenni. Certo, la scelta del candidato premier prima delle elezioni è un’indicazione importante per capire se la coalizione che andrai a votare abbia quantomeno una compattezza di forma, comunque importante. La sinistra, che non si decide a scegliere un unico leader una volta per tutte, ne esce chiaramente indebolita e, arrivati a questo punto, pure un po’ buffona. È giusto anche togliere la quota rosa dalle liste nei collegi, dal momento che la proporzione numerica è l’antitesi della giustizia morale, e rappresenta solo un vezzo superficiale di gente che non sa ragionare. La vera parità di genere ce l’hai non se obblighi un partito a mettere specificatamente una donna come capolista, ma solo quando i partiti non terranno più conto del sesso dei candidati guardando alla loro adeguatezza come leader. In questo, ahimè, la destra è più avanti, dal momento che Giorgia Meloni viene giudicata la politica di riferimento dell’alleanza senza grandi ragionamenti di genere.