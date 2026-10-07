“Ferdico in Calabria era un infame. E Bellebuono il giorno dell'omicidio un diavolo”: Simoncini pesantissimo al processo Boiocchi

Il piano per uccidere il vecchio ultrà nel settembre 2022 prende forma concreta: i complici si stanno procurando i mezzi, i soldi già ci sono, l’arma viene anche questa recuperata e servono due killer. Daniel D’Alessandro, Bellebuono, tossicodipendente che doveva dei favori a Ferdico, e Pietro Andrea Simoncini. Quest’ultimo ricorda come gli ultras fossero “ossessionati” dall’idea di uccidere Boiocchi, “avevano paura, glielo si leggeva negli occhi”, per loro la faccenda era: “O noi o lui”. Andrea Beretta ai pm racconta che Marco gli aveva dato garanzie sul suocero, “esperto di queste azioni qua” perché in Calabria “erano in faida”, la guerra di mafia delle Preserre, cominciata alla fine degli anni Ottanta e tutt’ora in corso. Simoncini vuole chiarire: “Io lo dico di questa faida, tra virgolette so come funziona la cosa, ma io non sono inserito”. E allora perché Ferdico tira fuori la questione? “Per vendermi meglio”, cioè per farlo apparire più affidabile agli occhi di Andrea. Ci sarebbe poi un episodio in cui, scontrandosi con Maurino Nepi, lo stesso Simoncini avrebbe fatto pesare il suo passato e una certa vicinanza alla malavita. Nepi è sempre lì a fomentare i complici, li prende per il culo, ma Simoncini non ci sta e gli risponde che “lui era membro della ‘ndrangheta e Nepi non si doveva permettere”. Sono le “testuali parole” di Pietro Andrea citate da Marco Ferdico durante l’interrogatorio del 22 giugno scorso. “Delle cose dette da Ferdico nego tutto”, se anche fosse stato vicino alla ‘ndrangheta “non l’avrei detto in giro”, tantomeno a Nepi: “In dieci anni di indagini Simoncini non c’è da nessuna parte. In dieci anni di indagini di sarebbe saputo che sono affiliato”. Se Beretta racconta superficialmente di una presunta affiliazione di Simoncini, il marito di Aurora dà maggiori dettagli negli interrogatori: “Mi aveva confessato di aver partecipato a un omicidio a Soriano”, siamo “nel 2013/14”, “dove avevano tirato una fucilata a uno alla finestra”, e “forse gli avevano fatto anche lo Stub” a Simoncini, ovvero l’esame che permette di rilevare eventuali residui di sparo sulle mani o sugli indumenti di una persona. “Cioè alla fine della fiera è saltato fuori che lui era andato tipo acquattato in questa casa” e non aveva sparato. È vero, dice sempre Marco, che Pietro Andrea “gira intorno a queste circostanze”, ma non aveva l’esperienza da killer di cui si vantava. Nei riscontri degli inquirenti, c’è un fatto che combacia con la descrizione riportata da Ferdico: il 12 aprile 2013, a Fago Savini di Sorianello, Salvatore Lazzaro, affiliato al clan Loielo e già ai domiciliari, venne raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in casa. Morì il giorno dopo in ospedale. Era cugino di Nicola Rimedio, ucciso l’anno precedente nella stessa faida tra i Loielo e gli Emanuele. Come quando viene toccato il tema della droga, anche qui sono molti gli omissis. Ancora la replica del suocero di Ferdico: “Io a Marco ho solo specificato che sono stato sottoposto a Stub”, “non sono coinvolto”, è una vita che “sono in guerra. Perché al mio paese ci sono le faide. Io nemmeno ero nato quando è cominciata”. E alla fine sbotta con il pm Ammendola: “Stiamo facendo il processo per l’omicidio Boiocchi o il processo alla ‘ndrangheta? Io devo capire sta cosa qua”. Ma nella sintesi della Squadra Mobile compare un altro possibile laccio che lega Simoncini alle famiglie malavitose. Pietro Andrea è infatti cugino di Domenico Tassone, detto “u Colò”, nato a Soriano Calabro e indicato dagli investigatori come appartenente alla famiglia Idà-Emanuele. Il grado di parentela è diretto: la madre di Simoncini, Catena Tassone, è sorella di Nazareno Tassone, padre di Domenico. Tassone, inoltre, è tra gli arrestati dell’inchiesta “Jerakari” della Dda di Catanzaro, nella quale gli viene contestata la partecipazione a un’associazione mafiosa e un ruolo di organizzatore e coordinatore del sodalizio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe operato a disposizione dei cugini Emanuele anche nella gestione della latitanza di Giovanni Emanuele, prendendo parte ad attività estorsive e ad agguati contro esponenti del clan Loielo, lo stesso a cui apparteneva Salvatore Lazzaro, ucciso dalla fucilata alla finestra. Tutte circostanze che non dimostrano l’effettiva affiliazione, va detto. E lo stesso ribadisce l’imputato.