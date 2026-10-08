Caso Genini: Gianluca Soncin ha chiesto scusa? Il vero pentimento starà nell’aiuto a ritrovare la testa di Pamela (Dolci o no)

Sì, c’è un solo modo per capire se in quel foglietto ci sia un po’ di verità o solo il terrore del carcere a vita. Il vero pentimento di Gianluca Soncin dovrà essere un contributo concreto e totale alle indagini. Mentre la Procura lavora per ricostruire tutto e battere ogni pista, compresi i sospetti su Francesco Dolci e tutte le opzioni alternative ancora sul tavolo degli inquirenti, Soncin metta da parte ogni ritrosia. Parli dei suoi affari. Dei suoi giri di denaro. Delle sue amicizie. E magari anche di chi potrebbe aver voluto mandare un messaggio a lui in carcere facendo ulteriore male a Pamela. Se vuole davvero dimostrare che quel "senso di responsabilità" non è una finzione, racconti tutto! Collabori senza riserve. Fornisca ogni elemento utile e aiuti magistrati e investigatori a ritrovare la testa di Pamela. Solo restituendo quel che resta di quella povera ragazza alla madre e alla famiglia potrà provare a dare un senso a un foglio di scuse che, allo stato attuale, vale meno di zero.

Aiutare gli inquirenti significa anche dare una mano a capire quali piste non hanno senso di essere percorse. Perché è chiaro che potrebbe essere stato qualcun altro di totalmente estraneo ai giri di Soncin e sappiamo anche che un sospettato c’è e risponde al nome di Francesco Dolci. Soncin, accettando di non nascondere nulla e dando un senso concreto a quelle scuse, può - se non indirizzare gli inquirenti verso quello che è successo davvero – indirizzare gli inquirenti verso ciò che non è successo di sicuro. Non sarà mai abbastanza, ma sarebbe comunque qualcosa.