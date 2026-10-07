Siamo di fronte all’Apocalisse della stampa italiana? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla bomba atomica giudiziaria sganciata dalla procura di Napoli sul presunto sistema Pegaso

Secondo i pm sarebbe l’inchiesta sarebbe partita già nel maggio 2026, cioè poco prima che il 9 giugno esplodesse mediaticamente la prima inchiesta. Qui entrano sul palcoscenico della vergogna i giornali, la pubblicità e, ancora una volta, l’eterno Luigi Bisignani. Il 6 ottobre 2026 la Guardia di Finanza perquisisce, tra gli altri, Fabio Domenico Vaccarono, presidente di UniPegaso-Multiversity. Il giorno dopo diventano pubblici 22 avvisi di garanzia. La Procura ipotizza una rete di rapporti con editori, concessionarie, direttori e agenzie attraverso la “promessa, erogazione, riattivazione e incremento” di investimenti pubblicitari per “condizionare, silenziare, attenuare, ritardare” le notizie sull’inchiesta Pegaso. Dunque, banalmente, secondo l’accusa, spendere soldi in pubblicità anche per ottenere articoli meno dannosi. Ipotesi, sia chiaro, ancora tutta da dimostrare. Ecco. In tutto questo il ministro dell’Università Anna Maria Bernini che m**a c’entra? Per una cosa precisa, ovvero gli esami a distanza. Il 6 dicembre 2024 la ministra firma il decreto 1835 sulla didattica a distanza. La regola introdotta è piuttosto chiara. Dall’anno accademico 2025/2026 gli esami devono tornare ordinariamente in presenza, comprese le università telematiche, salvo deroghe molto circoscritte. Il ministero la presenta esplicitamente come una stretta: esami in presenza e maggiori controlli.

Secondo la Procura Vaccarono, però, avrebbe invece voluto “tenere ferme” le modalità degli esami a distanza, nelle quali – scrivono i pm – la visione, la validazione e perfino la verbalizzazione delle tracce audio-video potevano essere demandate al personale amministrativo senza la presenza dei docenti. Per ottenere una proroga del regime eccezionale avrebbe quindi esercitato pressioni sul ministero attraverso niente di meno che Luigi Bisignani. Che però non è indagato. E Bernini? Non è indagata. Anzi. La Stampa riporta una telefonata nella quale Vaccarono e Bisignani la definirebbero in termini tutt’altro che affettuosi proprio perché, secondo la lettura del giornale, non si sarebbe “prestata” al gioco. Insomma, le pressioni ipotizzate dai magistrati avrebbero avuto uno scopo – mantenere gli esami da remoto – ma non risulta che la ministra lo abbia assecondato. E i giornali? Che cosa diavolo c’entrano? Eh, calma. Ora ci arriviamo. Tramite i giornali coinvolti naturalmente.

Anzitutto gli indagati sono 20 e tra questi figurano nomi pesantissimi:

Fabio Domenico Vaccarono – presidente UniPegaso-Multiversity

Francesco Durante

Andrea Ferrante

Gianpiero Mazza – referenti apicali di CVC Italia

Gianluca Comin

Gianluca Giansante – Comin Partners

Andrea Buonomo – già dirigente Pegaso

Mirja Cartia D'Asero – Gedi

Mario Orfeo – ex direttore di Repubblica

Andrea Malaguti – ex direttore de La Stampa

Alessandro Bompieri – RCS

Uberto Fornara – RCS

Francesco Cancellato – Fanpage

Gaspare Giuseppe Borsellino – Italpress

Claudio Cerasa – Il Foglio

Walter Giuseppe Bonanno – Piemme

Fernando Diana

Stefano Cecchetti – Libero Editoriale

Cinzia Monteverdi – Seif/Il Fatto

Peter Gomez – Il Fatto

Federico Silvestri – Il Sole 24 Ore

Alessandro Furgione – Manzoni Pubblicità