Come sono le nuove auto di Stellantis presentate al Salone dell'auto di Parigi? Dal ritorno della Multipla alla Citroen 2CV

Stellantis si è presentata al Salone dell'Auto di Parigi con due obiettivi precisi. Il primo e più importante: tornare nel grande gioco dell'automotive europea dalla porta principale dopo anni di critiche e rallentamenti delle vendite. Il secondo: resistere all'ascesa delle auto cinesi che continuano a plasmare la mobilità del Vecchio Continente con i loro prezzi abbordabili a prova di dazio, design futuristici e funzionalità hi-tech che hanno alzato l'asticella della competizione. Il Ceo del gruppo, Antonio Filosa, ha così inaugurato la strategia FaSTLAne 2030, ovvero il piano strategico quinquennale per il periodo 2026-2030 che prevede il rilancio della crescita di Stellantis e dei suoi marchi. Un piano che al momento comprende otto brand, 60 modelli nuovi di zecca e 6 concept car. Il pezzo forte, almeno a giudicare dalla reazione dei media, coincide con il ritorno dell'iconica 2CV di Citroen. Siamo di fronte a un concept dallo stile retrò che anticipa un veicolo elettrico a basso costo di produzione europea previsto per il 2028, nonché il primo esempio dei piani del gruppo per la nuova categoria di e-car nel continente europeo. Lunga appena 3,76 metri, la 2CV combina dimensioni compatte, un abitacolo spazioso e connesso e un design che richiama la vettura originale senza rinunciare a un'impostazione contemporanea. Interessante anche il prezzo: 15.000 euro. 2CV sarà, in sostanza, il primo vero, grande, test per verificare sul campo se le case automobilistiche europee saranno in grado di costruire veicoli elettrici accessibili senza sacrificare qualità, prestazioni o sicurezza.