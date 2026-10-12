Vi siete accorti del ragazzino che a Catania voleva la sua “Columbine”? Quando la indagini funzionano fateci caso (viste le rovine di Garlasco)

Proprio per questo, però, quando lo Stato funziona, bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscerlo senza ipocrisie. A Catania gli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica e la Squadra Mobile non sono arrivati "dopo", a misurare le macchie d'olio e i bossoli a terra a favore di telecamera o a giustificarsi in conferenza stampa su ciò che si poteva evitare. Hanno intercettato la minaccia, probabilmente dopo aver preso sul serio una qualche segnalazione. Hanno lavorato sulla prevenzione pura. Hanno analizzato le tracce prima che il delitto si consumasse e sono entrati in quella casa non solo disinnescando una bomba che avrebbe sconvolto il Paese, ma pure, in qualche modo, aiutare un ragazzo che comunque stava vivendo un disagio e è ancora nell’età in cui si può fare qualcosa per fargli pensare a un futuro differente da quello dello stragista.

La differenza tra il fallimento e l'eccellenza sta qui: nella capacità di fare prevenzione reale invece che burocrazia da laboratorio. In un’Italia abituata a gogna, ritardi e pagliacciate giudiziare che mandano al macero le prove decisive, il caso del quattordicenne catanese deve ricordarci pure che le forze dell’ordine e gli organi d'inchiesta sanno ancora essere un argine infallibile quando applicano rigore, metodo e intelligence. Fregandosene della vanagloria. Il "metodo Catania" dovrebbe diventare lo standard per un Paese che troppo spesso si accorge dei propri mostri solo quando ormai resta solo da piangere.