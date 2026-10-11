Il teaser di LMDV da Fedez è già allucinogeno: a letto con 2mila donne? Ma pagate quante? E con la droga sicuro sicuro che hai chiuso?

Adesso, io non vorrei mai inimicarmi Leonardo Maria Del Vecchio, perché è ricco e fa l’editore. Così tiro giù queste quattro riflessioni come se lo avessi incontrato al bar della stazione di servizio sulla Noto-Rosolini e gli dicessi, come lo direi a un qualsiasi trattorista o potatore, quali impressioni ho avuto ascoltando i due teaser di , dove si è presentato smanicato, con più tatuaggi di Fedez e un anello da Hell’s Angel. Innanzitutto, sentendo LMDV ho pensato a tutto tranne che a LMDV. Quando ha detto «Mio padre mi ha dato tutto, tranne l’amore», ho pensato a Veranika Bielorussa, un’instagrammer di 25 anni, nata in Bielorussia insieme a sette fratelli (poi se ne scoprirà un nono), da genitori dipendenti dall’alcol che li rinchiudevano in casa per andare nella versione russa del bar della stazione di servizio a bere. I suoi fratelli più grandi dovevano uscire dalla finestra per cercare legna da ardere. Furono tolti ai genitori biologici dai servizi sociali e dati in affido a una famiglia benestante, dove Veranika zappava la terra e raccoglieva i frutti della zappa. La faccio breve: poi iniziò a lavorare come hostess sui treni e, con i risparmi, fece un corso per diventare personal trainer. Adesso è fidanzata con un italiano e cerca lavoro. E' astemia.