Vita, morte (politica) e miracoli di Pier Ferdinando Casini, l’uomo che è durato più di tutti, che dopo 43 anni ha scelto di non ricandidarsi e a cui resta da fare soltanto il Presidente della Repubblica

C’è una frase che Pier Ferdinando Casini ripete da anni. La attribuisce a un filosofo greco: le città si difendono con le lance dei giovani e con i consigli degli anziani. La citava quando si ricandidava, per giustificare la propria presenza. Oggi la stessa frase serve a giustificare l’assenza. Domenica 11 ottobre, con un’intervista al Corriere della Sera e una lettera ai bolognesi affidata al Resto del Carlino, l’ex presidente della Camera ha annunciato che alle prossime elezioni politiche non si ricandiderà, sostenendo che sia arrivato il momento di lasciare spazio a figure più vicine ai partiti e alle coalizioni che andranno al voto. Non sono dimissioni. Casini resta al Senato fino alla scadenza naturale del mandato: l’annuncio riguarda la mancata ricandidatura, non un’uscita immediata. Ma è comunque la fine di qualcosa che in Italia non ha precedenti. Lui parla di 44 anni; il conto esatto si ferma a poco più di 43, visto che entrò alla Camera nel 1983 e il quarantaquattresimo anniversario cadrà solo nel luglio 2027. Poco importa. È il parlamentare più longevo della storia repubblicana, l’unico ad aver attraversato senza soluzione di continuità la Prima, la Seconda e quella cosa senza numero che è venuta dopo. Lui stesso ha detto che la cosa più difficile in politica non è arrivare né restare, ma “individuare il momento giusto in cui fermarsi”. Detto da uno che non si è fermato per quattro decenni…

Per capire Casini bisogna partire da Bologna e dalla Democrazia cristiana, che a Bologna era una minoranza assediata. Nato nel dicembre 1955, laureato in giurisprudenza, cresce nella Dc di una città dove i democristiani erano un’enclave dentro il modello emiliano del Pci: le cooperative, le sezioni, i sindaci Dozza e Zangheri, l’amministrazione come religione civile. Essere democristiani lì voleva dire imparare presto un’arte che a Roma non serviva: parlare con l’avversario, perché l’avversario governava. Nel 1980 entra in consiglio comunale. Tre anni dopo, a ventisette anni, è deputato. Il suo padrino è Arnaldo Forlani, il marchigiano dalla voce bassa e dal sorriso immobile, l’uomo che nella Dc rappresentava la moderazione elevata a metodo. Casini diventa il “delfino” di Forlani negli anni in cui la politica italiana si regge sull’asse che i giornali chiamano CAF: Craxi, Andreotti, Forlani. È un apprendistato in una scuola che non esiste più, quella delle correnti, dei congressi, delle mediazioni notturne, dove si imparava che il potere non si conquista ma si amministra, e che chi si muove troppo in fretta perde. Il soprannome arriva presto: Pierfurby. Bello, abbronzato, elegante, sempre al posto giusto. Un ragazzo democristiano che sembrava uscito da un set della commedia all’italiana anni Ottanta, in mezzo a uomini che avevano fatto la Resistenza o la Costituente.