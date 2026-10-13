Pamela Genini: tracce di dna e impronte dietro la lapide? Chi ha profanato la tomba avrà presto un nome

A complicare la posizione di Dolci ci sarebbero anche quelle chat e quei messaggi che Pamela scriveva agli amici in un periodo precedente alla conoscenza con Soncin dove la giovane lamentava un comportamento ossessivo e controllante da parte di Francesco Dolci che, a detta sua, le avrebbe manomesso i freni dell’auto e gliela avrebbe rigata per indurla a vivere in uno stato di continua allerta e spingerla ad affidarsi completamente a lui, l’unico capace di proteggerla e amarla. Pamela arriva persino a credere che Dolci la pedini e riprende con il cellulare la sagoma di un individuo incappucciato che cammina avanti e indietro sotto casa sua, una sagoma mostrata allo stesso Dolci durante la trasmissione Quarto Grado sulla quale l’uomo dice di non poter né escludere né confermare che si tratti di se stesso.

Elementi che per il momento non costituiscono prove della responsabilità di Dolci riguardo alla profanazione del cadavere della povera Pamela ma sollevano molti dubbi e domande. Una su tutte, chi è davvero Francesco Dolci? L’amico premuroso e affidabile di Pamela sempre pronto ad aiutarla e sostenerla ora preso di mira dal brutto giro frequentato dalla donna che avrebbe profanato la sua tomba per far ricadere la colpa su di lui? Oppure un amico e/o ex fidanzato ossessionato da Pamela fino al punto di decidere di manomettere la sua bara, tagliarne la testa e conservarla nascosta chissà dove come un macabro cimelio?