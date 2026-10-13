Tralasciando il fatto che basta fare una semplicissima ricerca sul web per capire che qualcuno, dopo quell’11 dicembre, s’era sperticato a parlare con i giornali (si trovano articoli di ogni tipo e tutti con le stesse identiche parole e gli stessi identici passaggi), è tutto quello che è avvenuto dopo a dover essere letto – adesso – in maniera differente. Perchè è vero che, nel 2009, i consulenti del giudice Vitelli, Porta e Occhetti, fecero emergere nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi la certezza che Alberto Stasi aveva raccontato il vero e che l’alibi c’era, ma è vero anche che il RIS di Parma, almeno fino a quella scoperta da parte dei due periti, aveva provato a tenere il punto in ogni modo. Anche davanti ai dubbi sollevati dall’allora avvocato Giarda in seguito a una consulenza informatica.

Ma andiamo per ordine. Il 28 febbraio 2008, dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma partono due relazioni firmate dal Capitano Aldo Mattei (quello di cui tutti i media cercano la SIT, a buon intenditor…ndr) e dall'Appuntato Scelto Saverio Paolino. Un’anomalia burocratica già di per sé singolare (altro procedimento?): due relazioni con lo stesso numero, ma identificativi invertiti e protocolli differenti corretti a penna, depositati nello stesso giorno alla Procura di Vigevano, speculari per ampi tratti ma apparentemente nati per rispondere a due quesiti formalmente distinti avanzati dal pm Rosa Muscio. La prima relazione si concentra principalmente sulle presunte immagini pedopornografiche (Alberto Stasi fu poi assolto dall’accusa di detenzione di quel tipo di materiale); la seconda punta invece proprio all’alibi di Alberto Stasi, ovvero l'analisi dell'uso del computer portatile Compaq il 12 e il 13 agosto 2007. Solo che della prima si trova facilmente il documento con il quesito della PM Rosa Muscio, del secondo, invece, non si trova niente (speriamo per incapacità di chi firma questo articolo o perché fa riferimento a altro procedimento del tempo). È comunque nel confronto tra questi due testi che rischia di emergere un’altra imbarazzante crepa di tutta la gestione degli allora uomini del RIS di Parma.