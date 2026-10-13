Omicidio di David Rossi: chi è Giancarlo Pittelli, “il valore aggiunto” di Giorgia Meloni che in un’intercettazione sembrava sapere già tutto

Nato a Catanzaro nel 1953, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza nel 1975, Pittelli è un penalista cassazionista, figlio d'arte, con clienti nel mondo bancario e delle grandi imprese. Comincia la sua carriera politica nella Democrazia Cristiana. Consigliere comunale nel 1980, assessore alla Cultura dal 1985 al 1989. È segretario della Camera penale di Catanzaro, presidente della Sacal, società che gestisce l’aeroporto di Lamezia Terme, dal 1999 al 2001 e del Catanzaro Calcio dal 2006 al 2008. Diventa poi coordinatore calabrese di Forza Italia, deputato nel 2001, senatore nel 2006 e nuovamente deputato nel 2008 con il Pdl. Nel 2011 lascia Berlusconi e contribuisce, non partecipando al voto sul rendiconto dello Stato, alla crisi del suo governo. Passa al Misto, poi a Forza del Sud. Fino al 15 aprile 2017, quando approda a Fratelli d’Italia. Ad accoglierlo è Giorgia Meloni in persona. “Un valore aggiunto per la Calabria e per tutta l’Italia”. Il giorno prima, scrive l’Espresso, Pittelli era finito in manette. Già, perché il 19 dicembre 2019 scatta Rinascita-Scott, la maxioperazione della Dda di Nicola Gratteri contro la ’ndrangheta vibonese. E Pittelli, secondo gli investigatori, non sarebbe stato un semplice avvocato dei boss. Nell’ordinanza viene descritto come una sorta di passepartout del boss Luigi Mancuso, capace di aprire porte nelle banche, nelle università, nelle imprese e nelle istituzioni. Il colletto bianco che, secondo l'accusa, avrebbe fatto dialogare il mondo della criminalità con quello apparentemente rispettabile. Già su MOW nel 2025 si era scritto della "cena a casa del parroco" di Limbadi con il boss Luigi Mancuso. Nel 2016, infatti, l'attuale Arcivescovo di Camerino e San Severino Marche (l'arcidiocesi più terremotata della regione nel 2016) Francesco Massara, secondo le intercettazioni degli inquirenti coordinati dal pm Nicola Gratteri, avrebbe ospitato a casa sua un summit di 'ndrangheta proprio con il boss Mancuso, Giancarlo Pittelli e Saverio Razionale, altro esponente del clan. Secondo un’inchiesta dell'Espresso, poi, Pittelli avrebbe cercato anche una sponda politica in Lorenzo Cesa per diventare membro laico del Consiglio superiore della magistratura. Nel frattempo con Mancuso, raccontava, esisteva una confidenza particolare. Lui dava del tu al boss, mentre quest'ultimo gli dava del voi. Il boss, sempre secondo le intercettazioni, gli avrebbe perfino affidato la protezione della figlia in caso di necessità. Nel 2023 però arriva la condanna a 11 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di segreto d'ufficio. Nel dicembre 2025, come riferisce l’Ansa, la pena viene ridotta in appello a 7 anni e 8 mesi. Nel processo Mala Pigna, relativo alla cosca Piromalli, un'altra condanna a 14 anni in primo grado per concorso esterno. Sentenze non definitive, contestate dall’interessato. E nessuna riguarda la morte di David Rossi. Non sono nemmeno le prime vicende giudiziarie di Pittelli. Era stato indagato nell’inchiesta Poseidone di Luigi de Magistris, ma la sua posizione fu archiviata. Nel 2016 venne inoltre assolto dal Tribunale di Salerno nel processo sul presunto complotto per sottrarre a de Magistris le inchieste Why Not e Poseidone. E a Torino aveva difeso Francesco Furchì, poi condannato per l’omicidio del consigliere comunale Alberto Musy. E allora cosa c’entra Siena?