È il giorno dell’Appello nel processo Doppia Curva: Lucci assolto dal tentato omicidio di Anghinelli, concordati accolti per tutti gli ultras, pena ridotta per Caminiti

Tutte le richieste di concordato sono state accolte. È il giorno della sentenza di Appello nel processo Doppia Curva a carico degli ultras di Milan e Inter. Luca Lucci, capo della tifoseria milanista, ha visto ridotta la sua pena da 10 a 8 anni, comprensiva della continuazione di altre condanne definitive. Il Toro è stato assolto dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Enzo Anghinelli, membro dei Black Devil sopravvissuto a un agguato a colpi di arma da fuoco nel 2019. C’è anche lo stesso Anghinelli in aula al Tribunale di Milano per ascoltare l’esito della riunione della camera di consiglio della Corte, cominciata dopo le 11 di questa mattina. Daniele Cataldo, inizialmente ritenuto l’esecutore materiale dell’azione, è stato condannato, come Lucci, a 8 anni sempre con concordato, nel quale però non rientrava l’accusa di tentato omicidio. All’udienza a porte chiuse ha assistito anche il Toro, tradotto dal carcere, ed erano presenti tutti gli altri imputati: Fabiano Capuzzo con un giubbotto nero il volto del Joker bianco e rosso sul lato sinistro del petto, Alessandro Sticco (tradotto anche lui dal carcere) e Islam Hagag per la curva Sud; Renato Bosetti e Matteo Norrito per la Nord, con quest’ultimo di recente attaccato dall’ex compagno di curva, Marco Ferdico, pentito nel processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi. Oggi, però, “Chuck” può dirsi almeno in parte soddisfatto. Si tratta di un accordo tra accusa e difesa sulla pena e sui motivi d’appello, sottoposto all’approvazione della Corte: non è tecnicamente un patteggiamento, ma un istituto specifico del giudizio di secondo grado. Tutti gli imputati, tranne Lucci e Sticco, restano ai domiciliari. Luciano Romano, ultrà della Sud, è stato invece assolto.