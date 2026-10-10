L’estrema resistenza alla demolizione di San Siro sono gli ultras della curva Nord: “Combattiamo uniti. Dobbiamo al Meazza un’ultima grande battaglia”. L’appello ai milanesi (e non solo agli interisti)

L’ultima resistenza alla demolizione di un tempio laico come San Siro sono le persone che lo hanno abitato. Da cento anni lo stadio sorveglia Milano con le sue luci, al suo interno calcio e musica hanno tenuto il tempo dei cambiamenti della città. Gli ultras della curva Nord dell’Inter, i più fedeli frequentatori del Meazza, volevano celebrare la memoria dell’arena i con una coreografia e tre striscioni. Perché “San Siro non è semplicemente il luogo in cui gioca l'Inter. È la mano di nostro padre stretta alla nostra mentre salivamo le scale per la prima volta. È la voce di nostro nonno che ci raccontava un calcio che non abbiamo mai visto. È il primo coro cantato a squarciagola, il primo derby, il primo pianto di gioia. È la scighera d'inverno, il freddo che entra nelle vene, il cuore che batte prima del fischio d'inizio. È alzare lo sguardo verso gli spalti e sentirsi parte di qualcosa di immensamente più grande di noi”. Con un comunicato diffuso dal Secondo Anello Verde hanno però chiarito che gli striscioni, contro il Parma, non verranno esposti. La ragione non è specificata: “La Società Inter ci ha comunicato che questi striscioni non avrebbero potuto trovare posto nella nostra Curva. Il motivo? Ufficialmente, nessuno. Ufficiosamente, lo lasciamo giudicare alla vostra intelligenza. Allora la domanda è inevitabile: perché tre messaggi dedicati alla memoria di questo tempio non possono trovare spazio sugli spalti proprio nell’anno del suo centenario?”. Una domanda “alla quale crediamo che ogni interista abbia il diritto di ricevere una risposta”, per il momento, pare, negata dal club. “Non riusciamo a capacitarci di come una società che richiama valori come fratellanza, inclusione e appartenenza possa impedire l'esposizione di messaggi attraverso i quali una parte del proprio popolo desidera esprimere il suo amore per un simbolo della storia nerazzurra”.