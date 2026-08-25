Agli ultras della Lazio non bastano più le parole d’amore. Lotito scrive una lettera al popolo biancoceleste e la risposta arriva sui social: “Tempo scaduto”

La prima di Serie A è buona: uno a zero per la Lazio in una trasferta difficile come Bologna. Nel settore ospiti il messaggio è: “Mettete in campo il nostro spirito ultras”. Segna Davide Frattesi, grande acquisto della finestra di mercato estiva, il centrocampista italiano ha gamba e gol, è in cerca di rilancio, è motivato. La decide lui e indica il simbolo della Lazio posto sul cuore. Lo stesso cuore da cui parte la lettera inviata da Claudio Lotito, il presidente contestato e mal voluto dall’ambiente, a tutto il popolo laziale: “Un gesto di cuore per una fede biancoceleste. Scrivo con il cuore colmo di emozione e con un profondo senso di appartenenza ai colori biancocelesti, che per me non rappresentano soltanto una squadra, ma una vera fede, un legame che attraversa le generazioni e che vive dentro le famiglie come un sentimento autentico, sincero e indelebile. La fotografia che accompagna questa mia lettera racchiude tutto questo: l’amore per la Lazio, la tenerezza di un legame familiare, la bellezza di un’attesa condivisa, la purezza di una passione che nasce fin da piccoli e che si trasforma in un ricordo da custodire per sempre”. Nella pagina del sito della Lazio, infatti, è stata pubblicata la foto di due bambini, uno molto piccolo con il bavaglino con lo stemma dell’aquila.