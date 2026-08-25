La fidanzata zinnona di Erling Haaland (che lui non ha mai incontrato)

Siamo tutti mammiferi, ovvero esseri dotati di mammelle. Dettaglio anatomico che nei secoli ha generato illusione mammaria e gonfie derive semantiche: dalle tette, alle bocce, ai meloni, alle zizze, ai balconi, agli arsenali, ai cocomeri che in inglese è letteralmente watermelons. Ma ora è topica la tempesta mediatica attorno a Erling Haaland e alla sua fidanzata stalker virtuale, nonché supermaggiorata, Martine.

Il teorico dei media, Jean Baudrillard, l’aveva previsto formulando il principio secondo cui, a un certo punto della storia umana, la copia avrebbe divorato l'originale per diventare il nuovo parametro del desiderio collettivo.

Il centravanti del Manchester City, anche lui oggetto di oniriche raffigurazioni, ha deciso di tagliarsi gli immaginifici capelli. E si presenta sui social con il suo nuovo look radicale. E qui entra in gioco la famigerata Martine: ragazza bionda, procace, immortalata assieme a lui in atteggiamenti complici. E solo gugolando, io e chissà quanti altri ingenui creduloni, scopriamo che si tratta di un’illusione digitale, visto che la fidanzata ufficiale del vichingo è ancora Isabel Haugsgeng Johansen, ragazza normodotata, ex calciatrice, cresciuta con lui nel sud della Norvegia, stilisticamente lontana anni luce dalle curve di questa sua improbabile alter ego.