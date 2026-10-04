Russell contro Antonelli, game over dopo la Malesia? George non ha dubbi, ma prima attacca la F1: “È stata una farsa”

Dopo un fine settimana passato a inseguire non soltanto Max Verstappen, ma soprattutto Kimi Antonelli, è il colpo di grazia. Sotto la bandiera a scacchi, infatti, i punti che lo separano dal compagno in classifica diventano 84, un abisso a sette GP dalla fine, nonostante questa F1 ci insegni che tutto può cambiare da un momento all’altro.

A cedere è stata la power unit della sua Mercedes, che insieme al team aveva deciso di non sostituire per andare in penalità solo una volta, montando direttamente quella evoluta grazie ai gettoni di ADUO 2 non appena disponibile, verosimilmente ad Austin. Una scelta che non ha pagato e si è trasformata nel peggiore degli incubi, vissuto a occhi spalancati.

A caldo, davanti ai media a Sepang, Russell comunque non fa drammi sulla propria gara, che fino a quel momento stava filando abbastanza liscia: “Eravamo sulla strategia giusta, la partenza è stata solida e il podio era assolutamente alla nostra portata. Poi, l’avaria è stata una doccia fredda tremenda. Se è legato alle temperature dietro la Safety Car? No, non credo: non abbiamo notato alcun segnale prima del cedimento improvviso”.

Il vero affondo, però, arriva quando il discorso si sposta sulla gestione complessiva della gara, tra ritardi, bandiere rosse e giri percorsi al rallentatore dietro la safety car: “Tutta la giornata è sembrata una farsa: tra il ritardo al via, la bandiera rossa, i continui rientri della vettura di sicurezza e la decisione estemporanea di fare un giro extra. I sorpassi concessi, le continue incertezze. Oggi non è sembrata F1”, tuona l’inglese. “Sarei stato parecchio deluso anche se fossi stato semplicemente un appassionato a guardare questo spettacolo dal divano. Non è stato un bel vedere e, dal mio punto di vista, è terribilmente frustrante”.