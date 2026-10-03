Max Verstappen demolisce tutti in Malesia con un capolavoro, poi avvisa: “Nessuno pensava fosse possibile, voglio vincere”

Il riferimento è ovviamente al nuovo corso della squadra, diventata anche motorista a partire dal 2026 grazie alla collaborazione con Ford. A Sepang, però, oltre al motore ha contato il bilanciamento della RB22, sembrata su un binario come ai vecchi tempi. E, non a caso, nel primo weekend senza faticare è arrivata una qualifica incredibile, con anche un Hadjar in formissima. Come detto, però, l’attenzione è già tutta sulla gara, praticamente da inizio weekend. Questione di gomme, soprattutto: “Sì, è proprio lì che concentreremo il massimo sforzo”, ha confermato Max.

Sul passo in avanti della monoposto, invece, ha spiegato che è soprattutto questione di feeling, migliorato grazie agli aggiornamenti introdotti dopo la pausa estiva: “Il cambiamento principale ha riguardato il bilanciamento. Abbiamo introdotto degli aggiornamenti chiaramente per migliorare le prestazioni, ma ora la macchina è soprattutto più stabile e bilanciata tra l’ingresso, il centro e l’uscita di curva, è più connessa. Quando trovi il giusto bilanciamento, riesci a gestire molto meglio anche le gomme, specialmente su una pista come questa”.

Un aspetto che, in una gara che si preannuncia durissima per le vetture e non solo per i piloti, potrebbe fare la differenza. Per una volta, la favorita non è colorata né di argento, né di rosso e né di arancione.